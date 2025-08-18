Dosarul 2 Mai, la final. Astăzi este așteptat verdictul în cazul Vlad Pascu

Curtea de Apel Constanța va pronunța luni, 18 august 2025, sentința definitivă în dosarul Vlad Pascu, la doi ani după tragedia din 2 Mai. Judecătoria Mangalia l-a condamnat în primă instanță la zece ani de închisoare.

Apărătorii lui Vlad Pascu au solicitat instanței reducerea pedepsei și reevaluarea circumstanțelor în care a fost aplicată sentința. Unul dintre argumentele aduse de avocatul Vlad Cristescu a fost că Pascu a formulat un denunț într-un dosar de trafic de droguri aflat pe rolul DIICOT - Structura Centrală, în care l-a indicat pe Tudor Duma, zis Maru. Potrivit apărării, acest demers ar trebui să fie luat în considerare ca o circumstanță atenuantă.

„S-au pus concluzii pe toate apelurile, atât ale noastre, cât şi ale celorlate părţi din dosar. Speranţa noastră este ca instanţa să admită apelul şi să reducă pedeapsa ce i-a fost aplicată inculpatului de către instanţa de fond. Vom vedea dacă va reţine sau nu argumentele noastre referitoare la valorificarea unui denunţ. Din punctul nostru de vedere, al apărării, sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, dar, într-adevăr, instanţa de judecată este cea care până la urmă va analiza dacă argumentele pe care le-am expus noi sunt valide. În ceea ce priveşte pedepsele aplicate, am apreciat că sunt prea mari şi sperăm la o reducere a acestora către un cuantum mai redus”, a declarat jurnaliștilor Vlad Cristescu, avocatul lui Pascu, pe 18 iunie, când a avut loc ultimul termen din acest proces.

Vlad Pascu a fost condamnat de Judecătoria Mangalia la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa substanțelor interzise și părăsirea locului accidentului. În plus, i-au fost interzise drepturile de a fi ales sau să ocupe o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și de a conduce un vehicul timp de cinci ani după executarea pedepsei.

Accidentul a avut loc pe 19 august 2023, în jurul orei 5:25, când Vlad Pascu (atunci de 19 ani) a intrat cu mașina într-un grup de pietoni pe DN 39, în apropiere de localitatea 2 Mai. A fugit de la fața locului, fiind găsit ulterior în Vama Veche. Testele au indicat că se afla sub influența mai multor droguri, printre care cocaină, amfetamină și metamfetamină. Doi tineri au murit atunci, iar alți doi au fost grav răniți.

Înainte cu o oră de accident, Vlad Pascu fusese oprit de poliție și lăsat să plece după ce a fost testat doar pentru alcool. În același timp, un bărbat sunase la 112 la 00:40 ca să anunțe că pe drumul dintre localitățile Vama Veche și 2 Mai un autoturism circulă haotic.