Luni, 23 Martie 2026
Adevărul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, invitată la Interviurile Adevărul

Breaking Situație de criză pe piața carburanților: Guvernul plafonează adaosul comercial și blochează exporturile

Guvernul va declara, marți, 24 martie, situație de criză pe piața carburanților. Decizia va fi luată prin Ordonanță de Urgență.

FOTO Guvernul României
FOTO Guvernul României

În urma discuțiilor într-un grup de lucru, convocat de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, s-a decis ca Guvernul să adopte, mâine, o Ordonanță de Urgență prin care să fie declarată situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și să fie stabilite măsuri de protejare a economiei și a populației pe durata acestei crize, informează Executivul. 

Pe durata situației de criză vor fi instituite mai multe măsuri de protecție aplicabile pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de cel mult 3 luni:

- Adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora va fi limitat pe întregul lanț de activitate economică.

- Exportul și/sau livrările intracomunitare de benzină și motorină vor putea fi realizate de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și al Ministerului Energiei.

- Pe durata situației de criză, se reduce cantitatea de biocarburant din benzină pentru scăderea prețului final.

Ministerele Finanțelor, Economiei, Energiei, împreună cu Consiliul Concurenței, vor monitoriza permanent piața și vor evalua orice alte măsuri care se impun.

Motorina s-a scumpit cu aproape 2 lei în trei săptămâni

Luni preţurile au ajuns la 9,99 lei/litru la motorina standard la Lukoil şi 9,97 la OMV, cea mai ieftină motorină standard fiind la Petrom - 9,83 lei/litru.

Benzinăriile Mol vând motorina cu 9,92 lei/litru, iar Rompetrol cu 9,93 lei/litru, acestea fiind cele mai mari prețuri înregistrate de când a izbucnit războiul din Orientul Mijlociu.

În ce privește motorina premium, cele mai mici prețuri sunt la Petrom - 10,23 - 10,26 lei/litru, urmate de Lukoil - 10,34 lei/litru, Mol - 10,47 lei/litru, Rompetrol - 10,50 lei/litru și OMV - 10,52 - 10,53 lei/litru.

Nici prețurile benzinei standard nu au rămas pe loc, cea mai ieftină benzină fiind vândută de Petrom cu 9,13-9,15 lei/litru, urmată de Rompetrol cu 9,17 lei/litru, Lukoil cu 9,19 lei/litru, Mol cu 9,22 lei/litru și OMV cu 9,26 lei/litru.

În ce privește benzina premium, prețurile încep de la 9,74 lei/litru la Petrom, ajungând la 9,92- 9,95 lei/litru la Mol, 9,94 la Rompetrol și 9,97 lei/litru la OMV.

Astfel, preț mediu pentru motorina standard este de 9,95 lei/litru, iar pentru motorina premium 10,42 lei/litru, ceea ce înseamnă un preț mediu motorină de 10,19 lei/litru, față de 8,25 lei/litru pe 27 februarie, respectiv o scumpire cu 1,94 de lei oe fiecare litru de motorină.

Preţurile petrolului au crescut luni, după ultimatumul dat de Trump

Prețurile petrolului au crescut luni în tranzacțiile volatile, investitorii analizând posibilitatea unei noi escaladări a tensionilor după ultimatumul președintelui Donald Trump, care cerea Teheranului redeschiderea Strâmtorii Ormuz sau riscul de a se confrunta cu atacuri asupra infrastructurii sale energetice, scrie CNBC.

Protest inedit împotriva scumpirii carburanților. Șoferii au alimentat simbolic de câțiva lei, apoi au pornit în coloană pe străzi, cu claxoane

Iranul a ripostat, declarând că va considera centralele electrice și instalațiile de apă din regiune „ținte legitime” dacă rețeaua sa electrică ar fi afectată.

Contractele futures pe țițeiul Brent de referință internațional, cu livrare în mai, au crescut cu 0,9%, la 113,21 dolari pe baril, inversând pierderile inițiale, în timp ce contractele futures pe țițeiul West Texas Intermediate din SUA , cu livrare în mai, au avansat cu 0,6%, la 98,81 dolari pe baril.

Goldman Sachs și-a majorat drastic previziunile privind prețul petrolului luni, anticipând că Brent va ajunge la o medie de 110 dolari în martie și aprilie, față de o prognoză anterioară de 98 de dolari, sau o creștere de 62% față de media anuală din 2025. De asemenea, banca și-a îmbunătățit estimările privind prețul petrolului (WTI) la 98 de dolari în martie și 105 dolari în aprilie.

„Presupunând că fluxurile din Ormuz rămân la 5% [din fluxurile normale] până pe 10 aprilie, este probabil ca prețurile să aibă o tendință de creștere în acea perioadă”, au declarat analiștii de la Goldman, adăugând că recunoașterea de către guverne a riscurilor legate de oferta concentrată și capacitatea internă limitată ar putea duce la o stocare mai mare și la prețuri pe termen lung.

Dacă fluxurile de petrol din Ormuz rămân la 5% timp de 10 săptămâni, prețurile zilnice ale țițeiului Brent vor depăși probabil nivelul record din 2008, a declarat Goldman. Țițeiul Brent a atins aproximativ 147 de dolari pe baril în iulie 2008, înainte de a se prăbuși la aproximativ 40 de dolari în câteva luni, pe măsură ce criza financiară globală a zdrobit cererea.

Prețurile petrolului au fluctuat după ce Trump a amenințat sâmbătă că va „demola” centralele electrice ale Teheranului dacă acesta nu reușește să redeschidă complet Strâmtoarea Ormuz în termen de 48 de ore, termen limită care urmează să expire luni la Washington.

Purtătorul de cuvânt al Parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a răspuns că infrastructura critică și instalațiile energetice din regiunea Golfului ar putea fi „distruse ireversibil” în cazul unui atac asupra centralelor electrice iraniene.

Iranul a închis efectiv Strâmtoarea Ormuz pentru majoritatea traficului maritim de când SUA-Israel au lansat atacuri asupra țării pe 28 februarie. Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a dus la creșterea prețurilor petrolului în ultimele săptămâni, pe fondul temerilor de o adâncire a șocului ofertei, alimentând îngrijorările inflaționiste și afectând creșterea economică.

Strâmtoarea Ormuz, care gestionează în mod normal aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol, rămâne în mare parte blocată pentru transportul maritim comercial.

Duminică, presa de stat iraniană a insistat că Teheranul va permite trecerea în siguranță prin strâmtoare pentru toate navele, cu excepția navelor legate de „inamicii Iranului”.

