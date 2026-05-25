CNAIR câștigă în Italia procesul cu Webuild pentru garanția de la Podul suspendat de la Brăila, în valoare de peste 87 de milioane de lei

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat luni, 25 mai, că a obținut o victorie definitivă în instanțele din Italia în litigiul cu constructorul italian Webuild, fost Astaldi, care a încercat să blocheze executarea garanției de peste 87 de milioane de lei aferente întârzierilor înregistrate la realizarea Podului suspendat peste Dunăre de la Brăila.

Potrivit unui mesaj publicat de reprezentanții CNAIR, instanța de la Roma a respins solicitările formulate de Webuild, validând astfel dreptul CNAIR de a executa garanția de bună execuție, în condițiile penalităților aplicate pentru întârzierile înregistrate.

„CNAIR câștigă inclusiv în instanțele de judecată din Italia procesele deschise de Webuild! Constructorul italian nu a reușit să blocheze nici în instanța de la Roma executarea de către CNAIR a garanției pentru mai mult de 87 de milioane de lei, aferente întârzierilor înregistrate la construcția podului suspendat de la Brăila. Vom continua să apărăm în instanțele de judecată de oriunde interesul legitim al României, indiferent de numele companiilor sau al persoanelor care încearcă să îl afecteze!”, au transmis reprezentanții CNAIR, pe FB.

Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila, unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură rutieră din România, a fost inaugurat pe 6 iulie 2023.

La scurt timp după deschidere au apărut numeroase probleme la nivelul asfaltului, care a început să prezinte denivelări. De mai multe ori, asfaltul de pe pod s-a stricat și a fost reparat.

În octombrie 2024, podul a intrat pentru a patra oară în proces de reasfaltare. Constructorul a susținut că a utilizat o nouă rețetă de mixturi bituminoase, adaptată specificului podului suspendat. Astfel, recepția oficială a lucrărilor a fost finalizată abia în 2025, la aproximativ doi ani după inaugurarea traficului.

Podul peste Dunăre de la Brăila, cel mai mare pod suspendat construit în România, al treilea ca dimensiune din Europa și ultimul pod peste Dunăre înainte de vărsarea în Marea Neagră, a fost inaugurat în urmă cu un an, pe 6 iulie 2023, însă a fost afectat de mai multe probleme apărute la suprafața asfaltică.

Podul are o lungime de aproximativ 2 kilometri și le oferă șoferilor o alternativă, în afara traversării Dunării cu bacul, pentru a ajunge spre litoral. De asemenea, este integrat în rețeaua rutieră europeană E87, asigurând o legătură esențială între Moldova, Muntenia și Dobrogea

Valoarea inițială a contractului a fost de aproximativ 1,996 miliarde de lei (fără TVA), finanțarea fiind asigurată din fonduri externe nerambursabile.