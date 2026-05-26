Marți, 26 Mai 2026
Adevărul
Vrei să știi ce pensie te așteaptă? Cum verifici stagiul de cotizare, contribuțiile plătite și viramentele la Pilonul II

Românii care vor să verifice câți ani de muncă au acumulați pentru pensie sau pentru diferite drepturi salariale pot afla aceste informații atât online, cât și direct de la instituțiile statului. Datele privind vechimea în muncă sunt importante pentru calculul pensiei, pentru anumite sporuri, dar și pentru angajare în unele domenii.

Crearea contului online nu are un termen legal fix de soluționare
Casa Naţională de Pensii Publice poate oferi o multitudine de informaţii

Cea mai simplă metodă este prin platforma online a Casei Naționale de Pensii Publice, unde utilizatorii își pot crea cont pentru a verifica stagiul de cotizare, contribuțiile plătite și perioadele lucrate declarate de angajatori.

În contul CNPP apar, de regulă, istoricul locurilor de muncă declarate, perioadele pentru care s-au plătit contribuții și numărul total de ani, luni și zile de cotizare. Pentru perioadele lucrate după 1 aprilie 2001, datele sunt preluate automat din declarațiile depuse de angajatori.

Casa Naţională de Pensii Publice poate oferi o multitudine de informaţii fără a fi nevoie să te deplasezi la sediul din localitatea de domiciliu.

Pe lângă cererile de pensionare, contribuabilii activi (cei care încă sunt angajaţi cu contract de muncă) pot obţine informaţii:

  • privind datele din carnetele de muncă
  • stagiile anuale şi lunare aferente perioadei începând cu aprilie 2001
  • informaţii din declaraţiile D112 depuse de angajatori
  • informaţii referitoare la viramentele la PILON II de pensii private
  • informaţii referitoare la pensia comunitară
  • informaţii referitoare la debitele din executare silită
  • informaţii referitoare la fişa financiară

Toate aceste informaţii privind stagiile de cotizare, adică verificarea plăţii de către angajator a contribuţiilor pentru pensii, sunt cu atât mai importante cu cât, începând cu 1 septembrie 2021 cuantumul pensiei ţine cont de perioadele de contributivitate, adică se va ţine cont doar de plăţile efective către casele de pensii.

Ca să-ți faci cont online, tot e nevoie să faci un drum la casa de pensii

Crearea contului online nu are un termen legal fix de soluționare prevăzut expres în lege, însă în practică validarea poate dura de la câteva ore până la câteva zile lucrătoare, în funcție de casa teritorială de pensii. Unele case permit validarea electronică, iar altele solicită prezentarea fizică pentru confirmarea identității.

Acest lucru poate fi verificat pe site-ul Casei Naţionale de Pensii Publice, până la obţinerea informaţiilor legate de cuantumul şi durata contribuţiilor nefiind nevoie de mai mult de un drum la casa teritorială de pensii şi câteva accesări pe internet.

În primul rând, trebuie completat un formular online, ce poate fi accesat pe site-ul cnpp.ro, la secţiunea „De ce să îmi fac cont?”. În partea stânga jos a paginii veţi găsi opţiunea „Completează formular”, unde veţi scrie numele şi prenumele, codul numeric personal (CNP), adresa de e-mail, numărul şi serie actului de identitate şi adresa de domiciliu, în final introducându-se codul CAPTCHA afişat.

Se apasă butonul de finalizare a formularului şi apoi butonul „Print” pentru a putea semna olograf în original, pe hârtie.

Printezi, semnezi și te duci la casa de pensii

După ce s-a tipărit cererea şi a fost semnată, persoana interesată să obţină informaţiile legate de plata contribuţiilor la sistemul public de pensii de către angajator va trebui să o depună personal la oricare casă teritorială de pensii, împreună cu actul de identitate în original şi copie sau, după caz, cu documentele justificative în original şi copie  pentru fiecare persoană terţă căreia îi va administra  contul.

Cum poţi afla ce vechime în muncă ai cumulat şi dacă ţi s-au plătit contribuţiile pentru pensie

Cererea va fi procesată şi aprobată la nivelul casei teritoriale de pensii. După aprobare vor fi transmise datele de acces (nume utilizator şi parolă) solicitantului, pe e-mailul specificat de acesta în cerere. Mail-ul va fi trimis la adresa indicată în formular în aceeaşi zi sau cel târziu a doua zi şi va conţine un link.

Acest link trebuie accesat în termen maxim de 72 de ore, pentru a se crea contul fiind necesară doar alegererea şi introducerea unei parole. În cazul în care accesarea nu se face la termen, linkul expiră, iar solicitantul va fi nevoit să o ia de la capăt, completând un nou formular, pe care-l va printa, semna şi duce la casa teritorială de pensii.

Cum poți obține informațiile fizic

În cazul în care site-ul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) nu funcționează, așa cum se întâmplă destul de des, din păcate, sau pur și simplu persoanele interesate nu au acces la internet, acestea pot solicita informațiile privind vechimea în muncă direct de la casa teritorială de pensii de care aparțin. Cererea pentru eliberarea adeverinței privind stagiul de cotizare poate fi depusă:

  • la ghișeu;
  • prin poștă;
  • prin e-mail, împreună cu copia actului de identitate.

În cazul solicitărilor adresate instituțiilor publice, termenul general de răspuns este de 30 de zile calendaristice, potrivit Ordonanței nr. 27/2002 privind soluționarea petițiilor. În situații complexe, termenul poate fi prelungit cu încă 15 zile, cu informarea solicitantului.

Pentru perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001, dovada vechimii se face în principal cu carnetul de muncă. Dacă acesta lipsește sau anumite perioade nu sunt înscrise, sunt necesare adeverințe eliberate de foștii angajatori, deținătorii legali ai arhivelor sau firme autorizate de Arhivele Naționale.

Angajatorii au obligația legală de a elibera documentele care atestă activitatea desfășurată de salariat. Potrivit Codului Muncii, adeverințele trebuie eliberate în cel mult 15 zile de la solicitare sau de la încetarea contractului de muncă.

Pentru adeverințele necesare stabilirii pensiei, documentele trebuie eliberate gratuit de angajatori. În cazul arhivelor private care păstrează documente ale unor firme desființate, pot exista însă taxe pentru identificarea și emiterea actelor.

Specialiștii recomandă verificarea periodică a stagiului de cotizare, mai ales înainte de depunerea dosarului de pensionare, pentru a evita întârzieri cauzate de perioade lipsă sau contribuții neraportate.

