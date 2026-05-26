Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Meteorologii anunță temperaturi peste normal

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în următoarele patru săptămâni vom avea parte de o vreme considerabil mai caldă decât în mod obișnuit. Temperaturile vor urca cel mai mult în vestul țării

Vara calendaristică va debuta cu valori termice peste mediile climatologice în aproape toate regiunile țării.

Ploile vor fi puține, iar deficitul de precipitații se va resimți în special în vest, nord și centru.

Săptămâna 25 mai – 1 iunie

Temperaturile vor depăși valorile normale ale săptămânii în toate regiunile.

„Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în toată țara, dar mai ales în jumătatea de vest a teritoriului”, precizează ANM.

Precipitațiile vor fi deficitare la nivel național.

Săptămâna 1 – 8 iunie

Vremea rămâne mai caldă decât ar fi firesc pentru începutul lunii iunie.

Ploile vor lipsi în sud-vest și local în vest.

„Regimul pluviometric va fi deficitar în sud-vestul teritoriului și local în vest, în timp ce în restul țării va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă”, arată ANM.

Săptămâna 8 – 15 iunie

Termometrele vor arăta valori ușor peste normalul perioadei:

„Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, îndeosebi în jumătatea de vest a teritorului”.

Regimul pluviometric va fi redus în nord, vest și pe arii din sud-vest și centru, iar în celelalte zone se va încadra în limitele obișnuite.

Săptămâna 15 – 22 iunie

Ultima săptămână din interval aduce din nou temperaturi peste media perioadei, cu accent pe vestul țării.

Ploile vor fi puține în vest, nord, centru și local în sud-vest, în timp ce restul regiunilor vor avea precipitații apropiate de normal.

„Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs”, explică ANM.