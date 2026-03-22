Slovenia limitează vânzarea carburanților: șoferii nu pot cumpăra mai mult de 50 de litri pe zi

Premierul sloven Robert Golob a anunţat duminică restricţii la vânzările de carburanţi, în contextul presiunilor create de conflictul din Orientul Mijlociu asupra aprovizionării benzinăriilor.

Conform noilor măsuri, fiecare şofer va putea cumpăra zilnic maximum 50 de litri de benzină sau motorină, în timp ce companiile au dreptul la 200 de litri pe zi, potrivit Agerpres.

Prim-ministrul a precizat la o conferinţă de presă la Ljubljana că decizia este aplicabilă imediat.

Nu este clar cum vor putea fi impuse practic restricțiile, menţionează presa internațională.

În Slovenia prețul carburanților este reglementat de mai multă vreme de stat, fiind relativ scăzut; litrul de benzină cu cifră octanică 95 costă 1,466 euro. Plafonarea nu se mai aplică însă la benzinăriile de pe autostrăzi, unde prețurile sunt în jur de 1,70 euro.

Prețurile scăzute au atras de la începutul războiului din Orientul Mijlociu aşa-numitul turism pentru carburanţi al cetăţenilor din țările vecine cu Slovenia, în special din Austria şi Italia.

Golob a explicat că această tendinţă este principalul motiv pentru introducerea restricţiilor.

El a asigurat că rezervele naţionale de carburanţi sunt în continuare suficiente, singura problemă fiind rapiditatea livrărilor către benzinării.