Călătorii spre Aeroportul Otopeni, afectați după suspendarea mai multor trenuri. Care este motivul

CFR Călători suspendă temporar 12 trenuri care fac legătura între Gara de Nord și Aeroportul Otopeni, ca urmare a unor lucrări la infrastructura feroviară realizate de administratorul rețelei, CNCF CFR SA. Intervențiile au loc în perioada 26–29 mai 2026.

„Din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară pe linia București Nord – Aeroportul Internațional Henri Coandă, realizate de administratorul infrastructurii feroviare CNCF CFR SA, o parte dintre trenurile operate de CFR Călători pe această rută vor fi suspendate temporar”, arată, pe Facebook, Bucharest Airports, pagina oficială a Aeroportului Otopeni.

Perioada lucrărilor este 26 – 29 mai 2026 În acest interval, 12 dintre cele 48 de trenuri care circulă zilnic între Gara de Nord și Aeroportul Henri Coandă nu vor circula.

Trenuri suspendate:

- R-M 7919 București Nord 09:50 → Aeroport Henri Coandă 10:11;

- R-M 7921 București Nord 11:10 → Aeroport Henri Coandă 11:31;

- R-M 7922 Aeroport Henri Coandă 10:32 → București Nord 10:57;

- R-M 7923 București Nord 12:30 → Aeroport Henri Coandă 12:51;

- R-M 7924 Aeroport Henri Coandă 11:52 → București Nord 12:17;

- R-M 7925 București Nord 13:50 → Aeroport Henri Coandă 14:11;

- R-M 7926 Aeroport Henri Coandă 13:12 → București Nord 13:37;

- R-M 7927 București Nord 14:30 → Aeroport Henri Coandă 14:51

- R-M 7928 Aeroport Henri Coandă 14:32 → București Nord 14:57;

- R-M 7929 București Nord 15:10 → Aeroport Henri Coandă 15:31;

- R-M 7930 Aeroport Henri Coandă 15:12 → București Nord 15:37;

- R-M 7932 Aeroport Henri Coandă 15:52 → București Nord 16:37.

„Restul celor 36 de trenuri CFR Călători de pe această rută vor circula conform programului obișnuit. Vă recomandăm să verificați din timp orarul trenului înainte de deplasare și să luați în calcul un timp suplimentar pentru transferul către/de la aeroport” se arată în același mesaj.