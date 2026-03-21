Sâmbătă, 21 Martie 2026
Adevărul
Protest inedit împotriva scumpirii carburanților. Șoferii au alimentat simbolic de câțiva lei, apoi au pornit în coloană pe străzi, cu claxoane

Zeci de șoferi au alimentat simbolic cu sume între 2 și 10 lei pentru a atrage atenția asupra prețurilor mari la pompă.

Protest inedit la Marghita împotriva scumpirii carburanților FOTO: Shutterstock
Protest inedit la Marghita împotriva scumpirii carburanților FOTO: Shutterstock

Vineri, 20 martie, începând cu ora 18:00, centrul orașului Marghita a fost scena unui protest inedit împotriva scumpirii carburanților. Aproximativ 40–50 de șoferi s-au adunat în fața Primăriei și au pornit într-un marș auto prin oraș, atrăgând privirile trecătorilor și ale șoferilor, potrivit publicației Bihor Online.

Sursa video: Facebook/ Bihor Online

Protestul a fost organizat de Sergiu Sabău, administrator și fondator al grupului Info Trafic Bihor. Participanții s-au oprit la mai multe benzinării, unde au alimentat simbolic cu sume foarte mici, între 2 și 10 lei, fiecare în funcție de posibilități. Gestul a fost intenționat, menit să tragă un semnal de alarmă asupra creșterii constante a prețurilor la carburanți.

Organizatorii au ținut să precizeze că nu au avut ca scop blocarea activității stațiilor peco, ci doar transmiterea unui mesaj clar autorităților și opiniei publice: „Am vrut să arătăm că prețurile la pompă au devenit nesustenabile pentru șoferii obișnuiți”, a declarat unul dintre participanți.

Marșul auto s-a desfășurat pașnic, fără incidente, iar șoferii speră ca gestul lor simbolic să determine autoritățile să găsească soluții pentru reducerea costurilor la combustibili.

De la începutul conflictelor geopolitice, prețurile la motorină și benzină au crescut aproape 18%, punând presiune pe bugetele șoferilor și pe întregul lanț economic. În această noapte, liderul pieței a operat noi modificări tarifare, făcând ca benzina standard să depășească pragul de 9 lei pe litru în aproape toate stațiile din Capitală, în timp ce motorina accelerează spre pragul psihologic de 10 lei.

Top articole

Partenerii noștri

image
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat, dar nu te duce nicăieri”
digi24.ro
image
A murit Chuck Norris. Actorul de 86 de ani era internat în spital
stirileprotv.ro
image
627 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste orașe din România
gandul.ro
image
Nostradamusul Chinei. Omul care a prezis războiul cu Iranul face acum previziuni despre Europa
mediafax.ro
image
„E cel mai în formă atacant din România”. Declarații tari despre jucătorul pe care Mircea Lucescu nu l-a convocat! „A avut acum o lună ofertă de 2,5 milioane!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Elena Mateescu, șefa ANM, anunță o schimbare majoră a vremii de săptămâna viitoare. Cât de cald va fi de Paște
libertatea.ro
image
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Fără precedent: Donald Trump a luat decizia în cazul României: la Cluj și la București!
digisport.ro
image
Avioanele cu laser, noul scut al Israelului: tehnologia care schimbă regulile 'jocului' împotriva dronelor
stiripesurse.ro
image
Donald Trump atacă NATO într-un mod fără precedent: „Niște lași! Un tigru de hârtie”
antena3.ro
image
Româncă arestată în Marea Britanie pentru că ar fi încercat să pătrundă într-o bază nucleară
observatornews.ro
image
Ninge 13 zile la rând în România, începând cu această dată. Vortex polar. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza
cancan.ro
image
4.000.000.000 lei în plus alocați pentru pensii în 2026. Când crește punctul de pensie? Când se elimină CASS?
newsweek.ro
image
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
prosport.ro
image
Vârsta la care creierul nu mai produce neuroni: descoperire care...
playtech.ro
image
Alarmă cu Daniel Bîrligea înainte de Turcia – România. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Chuck Norris a murit, dar legenda rămâne! Cele mai tari glume, care îl fac nemuritor
digisport.ro
image
După aproape 20 de ani în Italia, un român s-a reîntors acasă: 'Se trăiește mai bine în România, sunt mai multe oportunități'
stiripesurse.ro
image
Un copil de 10 ani și-a pierdut viața în Prahova, după ce mașina familiei s-a izbit violent de un TIR plin cu paleți
kanald.ro
image
Se scumpesc alimentele de bază! Cât vom plăti în plus pentru pâine, lapte și mezeluri
wowbiz.ro
image
S-a mutat Andreea Popescu din penthouse-ul de lux, de 4 milioane de euro? Vedeta s-a dat de gol cu un DETALIU bizar. Fanii au observat imediat! / VIDEO
romaniatv.net
image
Stagiul minim de cotizare pentru a beneficia de pensie în 2026. Ce spune legea aflată în vigoare
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Ce etnie are, de fapt, Thomas Shelby. Gafa făcută de producători în serialul „Peaky Blinders”
actualitate.net
image
Topul surprinzător al celor mai ieftine insule din Grecia! Destinațiile de vacanță care îți salvează sute de euro
click.ro
image
Iat-o pe Niculina Stoican, fară machiaj, la munca pământului! Are beciul plin de conserve: „Magiunul de prune rezistă cu anii!” Trucuri pentru tinerele gospodine
click.ro
image
Golden Buzz cu lacrimi pe scena Românii au talent! Copila de 8 ani care i-a lăsat fără cuvinte pe Smiley și Pavel Bartoș
click.ro
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
okmagazine.ro
Fursecuri cu crema de vanilie Srusa foto shutterstock 2187774933 jpg
Cum să faci cele mai fragede fursecuri cu cafea și cremă de vanilie
clickpentrufemei.ro
Cetatea dacică de la Costești-Blidaru (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
Cetatea dacică de la Costești-Blidaru, una dintre cele mai impresionante fortificații din Munții Orăștiei
historia.ro
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce avere uriașă avea Chuck Norris. Cine va moșteni banii actorului
image
Topul surprinzător al celor mai ieftine insule din Grecia! Destinațiile de vacanță care îți salvează sute de euro

OK! Magazine

image
Așa mamă, așa prințesă: feminitate și rivalitate la Palatele regale. De la următoarea Grace Kelly la cazul fiicei preferate

Click! Pentru femei

image
Echinocțiul de primăvară, ziua în care universul oferă șansa unui nou început în viață

Click! Sănătate

image
Poți ghici care este soțul femeii din imagine?