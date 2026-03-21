Protest inedit împotriva scumpirii carburanților. Șoferii au alimentat simbolic de câțiva lei, apoi au pornit în coloană pe străzi, cu claxoane

Zeci de șoferi au alimentat simbolic cu sume între 2 și 10 lei pentru a atrage atenția asupra prețurilor mari la pompă.

Vineri, 20 martie, începând cu ora 18:00, centrul orașului Marghita a fost scena unui protest inedit împotriva scumpirii carburanților. Aproximativ 40–50 de șoferi s-au adunat în fața Primăriei și au pornit într-un marș auto prin oraș, atrăgând privirile trecătorilor și ale șoferilor, potrivit publicației Bihor Online.

Protestul a fost organizat de Sergiu Sabău, administrator și fondator al grupului Info Trafic Bihor. Participanții s-au oprit la mai multe benzinării, unde au alimentat simbolic cu sume foarte mici, între 2 și 10 lei, fiecare în funcție de posibilități. Gestul a fost intenționat, menit să tragă un semnal de alarmă asupra creșterii constante a prețurilor la carburanți.

Organizatorii au ținut să precizeze că nu au avut ca scop blocarea activității stațiilor peco, ci doar transmiterea unui mesaj clar autorităților și opiniei publice: „Am vrut să arătăm că prețurile la pompă au devenit nesustenabile pentru șoferii obișnuiți”, a declarat unul dintre participanți.

Marșul auto s-a desfășurat pașnic, fără incidente, iar șoferii speră ca gestul lor simbolic să determine autoritățile să găsească soluții pentru reducerea costurilor la combustibili.

De la începutul conflictelor geopolitice, prețurile la motorină și benzină au crescut aproape 18%, punând presiune pe bugetele șoferilor și pe întregul lanț economic. În această noapte, liderul pieței a operat noi modificări tarifare, făcând ca benzina standard să depășească pragul de 9 lei pe litru în aproape toate stațiile din Capitală, în timp ce motorina accelerează spre pragul psihologic de 10 lei.