Marți, 26 Mai 2026
Adevărul
Când începe vacanța de vară 2026. Clasele a VIII-a și a XII-a termină cursurile mai devreme

Cel mai așteptat moment din an pentru elevi se apropie: vacanța de vară. Anul acesta, cursurile se vor termina pe 19 iunie pentru majoritatea copiilor. Cei care au examene importante vor intra în vacanță mai devreme. Se vor putea bucura însă cu adevărat de zilele libere abia după ce vor trece de marile emoții ale Evaluării Naționale sau Bacalaureatului. 

Când începe vacanța de vară din 2026

Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației, cursurile anului școlar 2025–2026 se încheie - pentru majoritatea elevilor - vineri,  pe 19 iunie 2026. Data marchează finalul celui de-al cincilea modul de învățare, care a început pe 15 aprilie.

Prima zi plină de vacanță va fi sâmbătă, 20 iunie. 

Când începe vacanța de vară pentru elevii care susțin examene

Elevii din clasele terminale termină cursurile mai devreme pentru a avea timp de pregătire înainte de examenele naționale. 

  • Clasa a VIII-a – cursurile se încheie pe 12 iunie 2026, cu o săptămână mai devreme față de ceilalți elevi.
  • Clasa a XII-a zi (și a XIII-a seral/frecvență redusă) – cursurile se încheie pe 4 iunie 2026, cu două săptămâni mai devreme.

Mai există o excepție față de programul obișnuit de vacanță. Elevii din învățământul liceal filiera tehnologică au cursuri până pe 26 iunie 2026, cu o săptămână mai mult față de restul colegilor lor. 

Vacanța de vară durează 11 săptămâni

Vacanța de vară 2026 este cea mai lungă perioadă de pauză din întregul an școlar. Durează 11 săptămâni, de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.

În acest an școlar, elevii au mai avut patru perioade de odihnă: 

  • Vacanța de toamna: 25 octombrie 2025 – 2 noiembrie 2025
  • Vacanța de iarnă:  20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026
  • Vacanța mobil[ (supranumită ,,de schi"): o săptămână stabilită de fiecare inspectorat județean, în februarie
  • Vacanța de Paște: 4–14 aprilie 2026

Anul școlar 2026-2027 va  începe luni, 7 septembrie 2026, și se încheie vineri, 18 iunie 2027, având o durată totală de 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor. 

În etapa de consultare publică au existat propuneri privind începerea cursurilor pe 15 septembrie 2026 și încheierea anului școlar pe 15 iunie 2027. Ministerul Educației a respins varianta.  

