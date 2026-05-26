Donald Trump, evaluat medical pentru a treia oară în ultimul an. Ce spune Casa Albă despre starea președintelui american

Donald Trump va efectua marți un nou control medical la Centrul medical militar Walter Reed, în contextul unor evaluări periodice tot mai frecvente și al discuțiilor publice privind starea sa de sănătate.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va merge marți, 26 mai, la Centrul medical militar național Walter Reed, aflat în apropiere de Washington, pentru un control medical de rutină, a anunțat Casa Albă. Este al treilea astfel de consult efectuat de liderul american în ultimele 13 luni, în cadrul evaluărilor periodice de sănătate.

Anterior Administrația prezidențială a precizat că Donald Trump urmează să efectueze „evaluările stomatologice şi medicale anuale de rutină, în cadrul îngrijirilor medicale preventive regulate”, potrivit Agerpres.

Și în lunile precedente au existat controale similare. În octombrie, după un „control semi-anual”, medicul său, Sean Barbabella, a transmis că Donald Trump are „inima şi sistemul vascular ale unui om de 65 de ani”, deși vârsta sa este de 79 de ani.

Donald Trump este, de altfel, cel mai vârstnic președinte care a depus vreodată jurământul la Casa Albă.

În mod tradițional, președinții americani aleg să facă publice informații despre starea lor de sănătate, chiar dacă legea nu îi obligă să dezvăluie astfel de date.

În ultimii ani, în spațiul public au apărut numeroase speculații privind starea de sănătate a lui Donald Trump, după ce în mediul online au circulat imagini în care acesta apărea cu vânătăi pe mâini, uneori acoperite cu fond de ten, dar și cu semne de edem la nivelul picioarelor.

Donald Trump, care în luna iunie va împlini 80 de ani, a explicat apariția vânătăilor prin strângerile frecvente de mâini, în timp ce Casa Albă a susținut că acestea ar putea fi asociate cu tratamente pe bază de anticoagulante, după ce în luna iulie 2025 anunţase că preşedintele american suferă de insuficiență venoasă cronică, o afecțiune frecvent întâlnită la persoanele vârstnice.