Motorina ar putea ajunge la 17 lei litrul, avertizează consilierul lui Nicușor Dan. De ce nu crede Burnete în plafonarea prețurilor la combustibili

România trebuie să acționeze rapid în cazul creșterilor de preț la combustibil, dar fără să se arunce cu capul înainte, a avertizat consilierul prezidențial Radu Burnete.

„Cred că în clipa de faţă sunt importante două lucruri. Unul, trebuie să acţionăm rapid, fără să ne aruncăm cu capul înainte. Aici cred că mesajul preşedintelui că trebuie să mai stăm totuşi o săptămână, două, până să începem să luăm măsuri excepţionale e cel potrivit. Şi în acest timp ce facem? Discutăm şi Guvernul discută în principiu cu companiile şi se uită la toate aceste scenarii. Ministerul Energiei face, la rândul său, tot felul de scenarii, ce măsuri s-ar potrivi, în ce moment. Ministerul de Finanţe face scenarii apropo de accize şi aşa mai departe dacă şi în ce condiţii ar fi posibil să umblăm la ele”, a afirmat Radu Burnete, sâmbătă, la Antena 3 CNN.

El a adăugat că o perioadă de analiză a situației este utilă, dar a avertizat că „să anunţi în secunda doi o măsură, ca după aia să întâmple altceva, care te ia prin surprindere, nu e cel mai înţelept mod de a acţiona”.

Consilierul președintelui Nicușor Dan a fost întrebat care ar fi cel mai negru scenariu şi dacă barilul de petrol ar ajunge la 180 de dolari, motorina ar putea ajunge la 17 lei litru în România.

„Acum dacă facem un Excel şi luăm regula de trei simplă, dacă barilul ajunge la 400 de dolari, ce se întâmplă cu preţul motorinei? Ăsta e mai degrabă un exerciţiu pe care comentatorii sau analiştii trebuie să-l facă. Eu cred că, din nou, ca decidenţi nu trebuie să panicăm lumea Da, e posibil că preţul să sară de 10 lei. Eu cred că ce e important pentru oameni să înţeleagă e următorul lucru. Prin această strâmtoare, Ormuz, ieşeau în fiecare zi 10% din combustibilii pe care îl foloseşte planeta asta şi 20% din ţiţeiul pe care îl foloseşte planeta asta tot ca să-l transforme în combustibil. Deci aproape o treime din combustibilii pe care îi folosim pe planetă în clipa de faţă sunt blocaţi acolo. Asta ce înseamnă că cineva trebuie să consume mai puţin”, a afirmat acesta.

El a sugerat că dacă România va plafona preţul motorinei, atunci aceasta ar putea merge în alte zone ale lumii unde nu există plafonare.

„România importă o mare parte a motorinei. Dacă noi începem să plafonăm preţul, motorina va merge spre alte zone ale Europei sau ale globului unde preţul nu e plafonat. Pentru că motorina e un combustibil vândut de aceşti traderi internaţionali care îl vând celor care dau preţul cel mai mare. Un benzinar în România care are preţul plafonat, mai ales dacă e un plafon nejustificat de mic în contextul actual, nu va mai putea să cumpere motorina. Nu va mai putea să ofere preţurile de pe piaţa internaţională. Şi atunci poţi să ajungi într-o situaţie de penurie. Dacă lăsăm piaţa să lucreze, nu vom ajunge la penurie. Şi e mai bine să o lăsăm şi mai bine lăsăm preţurile libere şi găsim alte modalităţi de a atenua şocul pe care îl resimt consumatorii români şi europeni”, a mai transmis consilierul prezidenţial.

Întrebat dacă preţurile la combustibil vor ajunge atât de mari încât românii nu îşi vor mai permite să alimenteze aşa mult, Radu Burnete a răspuns: „Ăsta e un scenariu extrem că nu ne vom mai permite să alimentăm la pompă. Nu cred că vom ajunge acolo. Lumea se adaptează foarte, foarte repede. Şi pe măsură ce acest război va continua şi eu sper să nu continue şi să se încheie cât mai repede, dar dacă suntem în acest scenariu pe care nu şi-l doreşte nimeni ca el să continue, o să vedeţi că companiile mari petroliere, marile state vor găsi căi de a aduce alte rezerve sau alte resurse de hidrocarburi şi de combustibil în piaţă, doar că asta nu se poate face în două, trei săptămâni. E posibil că, pe o perioadă foarte scurtă, să vedem această tensiune foarte mare în piaţă”.