Statele Unite au lovit Iranul în plin armistițiu. CENTCOM: au fost vizate baze de lansare a rachetelor şi ambarcaţiuni iraniene în cadrul unor atacuri de „autoapărare”

Statele Unite au lovit luni mai multe platforme de lansare a rachetelor şi ambarcaţiuni iraniene în apropierea Strâmtorii Ormuz, în ceea ce Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) descrie drept „atacuri de autoapărare”, desfăşurate în timpul armistiţiului aflat în vigoare între Washington şi Teheran.

Timothy Hawkins, purtătorul de cuvânt al CENTCOM, a confirmat pentru CNN că loviturile au fost ordonate pentru a proteja trupele americane de „ameninţările imediate” reprezentate de forţele iraniene, potrivit CNN.

Potrivit acestuia, printre ţintele vizate s-au numărat baze de lansare a rachetelor și ambarcaţiuni iraniene suspectate că încercau să amplaseze mine în zona strategică a strâmtorii

Hawkins a subliniat că SUA „continuă să manifeste reţinere” în timpul negocierilor pentru încetarea conflictului, însă îşi rezervă dreptul de a răspunde la ameninţări directe.

Explozii în Bandar Abbas

La scurt timp după atacurile americane, Gărzile Revoluţiei Islamice (IRGC) au raportat trei explozii în oraşul portuar Bandar Abbas, unde se află una dintre cele mai importante baze navale şi aeriene din Iran.

IRGC a transmis că sistemele de apărare aeriană au fost activate pentru a contracara „ţinte ostile”.

Potrivit agenţiei oficiale IRNA, multe explozii consecutive au fost auzite în jurul miezului nopţii, fără o explicaţie oficială imediată.

Martori citaţi de agenţia Fars au raportat zgomote similare şi în zonele Sirik şi Jask, în Golful Persic.

Anterior, armata iraniană anunţase că, în aceeaşi regiune, a doborât o dronă ostilă

Context tensionat în Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului, a fost scena mai multor incidente în ultimele luni, inclusiv după declararea armistiţiului din 8 aprilie.

La începutul lunii mai, Statele Unite au lovit instalaţii iraniene implicate în atacuri „neprovocate” asupra navelor americane.

Preşedintele Donald Trump a autorizat forţele americane să răspundă oricărei provocări iraniene în această zonă strategică.