Marți, 26 Mai 2026
Două campioane ale României, revoltate de nepăsarea statului: „De doi ani nu ne primim banii”

Jucătoarea de tenis de masă Bernadette Szocs și halterofila Mihaela Cambei au afirmat, luni, la sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român, că în ultimii doi ani nu au primit de la Agenția Națională pentru Sport banii cuveniți pentru medaliile obținute la competițiile internaționale. Cele două le bat obrazul autorităților.

Mihaela Cambei dă semne că și-a pierdut răbdarea FOTO EPA

De doi ani nu am primit nicio premiere. Ce pot să spun mai mult? Din păcate nu am primit, dar am încredere că îi vom primi. Pentru că fiecare sportiv participă cu inima deschisă, reprezentăm România cum putem mai bine, cu mândrie, și atunci sper că vom fi răsplătiți așa cum merităm”, a declarat Bernadette Szocs, vicecampioană mondială la dublu feminin în 2025, medaliată cu bronz la Campionatele Mondiale pe echipe în 2026 și multiplă campioană europeană.

Halterofila Mihaela Cambei și-a exprimat speranța că în acest an va primi sumele care i se cuvin în urma performanțelor obținute.

Anul ăsta așteptăm și noi premierea, pentru că nici noi nu am primit în ultimii doi ani. Sunt banii pentru Europene și Mondiale. Este destul de greu, pentru că avem nevoie de susținerea aceasta financiară, dar încercăm să înțelegem și să așteptăm. Sperăm însă să nu așteptăm exagerat de mult. Mi-aș fi dorit să îi investesc în ceva, dar nu am avut ce să fac. Nu am ce să fac până nu intră banii”, a spus Cambei, vicecampioană olimpică la Paris în 2024, vicecampioană mondială și multiplă campioană europeană.

Cambei a precizat că în 2026 cea mai importantă competiție va fi Campionatul Mondial din China, primul concurs de calificare la Jocurile Olimpice de la Los Angeles: „Momentan nu am emoții pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Voi avea emoții pentru Campionatul Mondial din China, care este la sfârșitul lui octombrie, pentru că va fi și primul concurs pentru calificările la Jocurile Olimpice”.

Sportivele Bernadette Szocs și Mihaela Cambei au participat, luni, la un eveniment, la sediul COSR, unde a fost semnat un parteneriat între Comitetul Olimpic și Sportiv Român și compania aeriană AnimaWings.  

