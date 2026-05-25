Horoscop marți, 26 mai: două zodii primesc oportunități financiare importante. Ce spun astrele pentru restul nativilor

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de marți, 26 mai. Se anunță o zi dezechilibrată: doi nativi pot avea câștiguri financiare, însă restul zodiacului se confruntă cu provocări în plan personal.

Berbec

Iubire - Faceți o surpriză celor din jur. Fiți spontani și invitați oamenii dragi la o întâlnire relaxantă.

Sănătate - Dispoziția e una jovială, optimistă, ideală pentru a fi cu prietenii și a vă simți bine. Starea de bine e sănătate curată, scrie Click!

Bani - Deși remunerația nu e mulțumitoare, vă ocupați totuși de specializarea profesională. Gândiți la viitorul îndepărtat!

Taur

Iubire - Tendința spre nervozitate aduce dificultăți în relațiile de cuplu și de familie. Încercați să vă controlați.

Sănătate - Explorați opțiunile tehnologice disponibile pentru a îmbunătăți tonusul sau rutina cotidiană.

Bani - Respectați ierarhia și structura profesională. Găsiți refugii alternative.

Gemeni

Iubire - Utilizați aptitudinile organizatorice și planificați o adunare de familie. Faceți liste și trimiteți mesaje de invitație.

Sănătate - Urmați o procedură de detoxifiere care să vă limpezească și gândurile și să stimuleze metabolismul.

Bani - Mergeți singur la cumpărături. Compania oricui v-ar încurcă, v-ar judeca orice mișcare și v-ar strică dispoziția.

Rac

Iubire - Împărțiți cuvinte frumoase, complimente, vorbe frumoase. Flatarea celorlalți vă ajută, dar e bine să fie sinceră.

Sănătate - Senzitivitatea emoțională tinde să interefereze cu concentrația mentală și astfel apare nervozitatea.

Bani - Parteneriatele și asocierile vă sunt de folos. Fiți ambițios ,dar cu măsură, pentru a nu provoca lupte de putere.

Leu

Iubire - Nu vedeți tabloul de ansamblu. Rămâneți fixat pe un gest al celuilalt și nu vă bucurați de momentele împreună.

Sănătate - Atenție la sistemul digestiv! Urmați regulile dietei sau alegeți hrană ușoară.

Bani - Faceți gesturi colegiale, cumpărați cafeaua sau orice vă ajută să deschideți comunicarea cu colaboratorii.

Fecioară

Iubire - Conflictele mai vechi și insistența în același tipar de gândire vă îndepărtează de anumite persoane.

Sănătate - Moderația este indicată fie la mâncare, la activitate fizică și chiar la asumare de sarcini suplimentare.

Bani - Nehotărârea aduce haos și confuzie. Afirmați-vă autoritatea și exprimați-vă ferm poziția!

Balanța

Iubire - Abordați o situație delicată dintr-o altă perspectivă. Nu mergeți pe aceleași discuții care doar se repetă.

Sănătate - Faceți schimbări. Pentru dietă e indicat să o luați cu pași mici.

Bani - Cheltuielile de acum sunt orientate către produse de lux și nu prea vă mulțumește starea bugetului actual.

Scorpion

Iubire - Luați în calcul deplasări către destinații noi și invitați persoane deschise la explorare și aventură.

Sănătate - Organizarea unei întâlniri cu prietenii vă focusează pe detalii. Vă dă o stare de bine.

Bani - Tendința de rebeliune poate fi folosită constructiv pentru a găsi metode creative, inovatoare de a îndeplini sarcinile de muncă.

Săgetător

Iubire - Un compromis pentru a vă implica în hobby-ul partenerului, care vă face și vouă plăcere e ușor de suportat.

Sănătate - Abandonați rutina făcută pentru a obține ceva și păstrați doar sarcinile pe care vreți să le faceți.

Bani - Căutați soluții creative pentru a fi plătit pentru ce vă place să faceți. Nu renunțați la slujbă, dar căutați. Încercați să transformați un hobby în sursă de venit!

Capricorn

Iubire - Nu vă implicați în problemele celorlați dacă nu vi se solicită.

Sănătate - Evitați mâncărurile cu grăsimi în exces și optați în schimb pentru cele mai condimentate.

Bani - Învățați lecția succesului. Sunteți în centrul atenției dar e mai ușor de ajuns în vârf decât să rămâneți acolo.

