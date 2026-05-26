search
Marți, 26 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Temperaturi fără precedent pentru luna mai în mai multe țări europene: maxime istorice în Franța și Marea Britanie

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Europa de Vest se confruntă cu un episod fără precedent de caniculă pentru luna mai, care a adus recorduri istorice de temperatură în Franța, Regatul Unit și Spania.

Temperaturi fără precedent pentru luna mai. FOTO: arhivă
Temperaturi fără precedent pentru luna mai. FOTO: arhivă

Un val de căldură neobișnuit pentru această perioadă a anului a afectat puternic Europa de Vest, cu temperaturi mult peste mediile climatologice normale și cu recorduri doborâte în mai multe state.

În Franța, peste 350 de stații meteorologice au consemnat cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată pentru luna mai, fenomen concentrat în special în vestul țării. Cea mai ridicată valoare a fost raportată în apropiere de Hossegor, în departamentul Landes, unde mercurul a urcat până la 37,1°C.

Meteorologii de la Météo France au precizat că este vorba despre un episod fără precedent pentru această perioadă, cu temperaturi care depășesc cu 12-13°C valorile obișnuite.

„Acesta este un eveniment fără precedent, cu o probabilitate de unu la 1.000 de a se produce în această perioadă a anului, raportat la climatul dintre 1979 și 2025, și practic imposibil în era preindustrială”, a declarat pentru Le Monde climatologul Christophe Cassou.

Serviciul meteorologic britanic Met Office a confirmat, la rândul său, că recordul național pentru luna mai a fost depășit după ce la Grădinile Kew din Londra s-au înregistrat 34,8°C. Specialiștii explică fenomenul prin instalarea unui dom de căldură, în care mase de aer fierbinte provenite din Maroc rămân blocate de o zonă de presiune ridicată.

Météo France avertizează că astfel de episoade ar putea deveni din ce în ce mai frecvente și mai intense, estimând că temperaturile vor continua să rămână mult peste normal și în zilele următoare.

„Această extindere a sezonului valurilor de căldură este complet caracteristică efectelor schimbărilor climatice”, a declarat cercetătorul Robert Vautard pentru Agence France-Presse. „În cele din urmă, pe viitor, vom vedea episoade similare și în aprilie sau octombrie”, a completat el.

Modelele climatice indică deja o creștere semnificativă a probabilității acestor episoade, valurile de căldură din iunie fiind de aproximativ zece ori mai frecvente decât în era preindustrială, tendință care începe să se manifeste și în luna mai.

Alerte și efecte în Franța

În Franța, 31 din cele 96 de departamente metropolitane au fost plasate sub alertă de caniculă, dintre care opt sub cod portocaliu, nivel care impune măsuri de precauție pentru populație.

Pentru prima dată de la introducerea sistemului în 2004, avertizările de acest tip au fost activate în luna mai. În unele regiuni, temperaturile au depășit deja 35°C, iar în vestul țării se estimează valori de până la 37°C în anumite zone.

În orașe precum Niort și Nantes s-au înregistrat peste 35°C, iar la Poitiers 34,3°C. La Paris, temperaturile s-au apropiat de 33°C, în timp ce în Bretania sunt așteptate valori de până la 35°C.

Potrivit publicației Le Parisien, media națională a temperaturilor măsurate la 30 de stații a atins 24,4°C, un record posibil pentru luna mai, depășind valoarea din 1944, însă datele nu au fost încă validate oficial.

Episodul de caniculă a avut și consecințe tragice. Un bărbat a murit în timpul unei curse de 10 km desfășurate în suburbia pariziană Maisons-Alfort, după ce ar fi suferit un infarct. Alte zece persoane au fost transportate la spital în stare critică.

Temperaturi de până la 40 de grade Celsius

În Spania, temperaturile au depășit deja 38°C în sudul țării, cu abateri de 5-10°C peste normal, iar meteorologii avertizează că valul de căldură va continua cel puțin până la sfârșitul săptămânii, notează The Guardian.

„Celălalt aspect cu adevărat remarcabil este că situația va dura cel puțin până la sfârșitul săptămânii. De fapt, joi și vineri ar putea fi și mai cald, cu temperaturi de cel puțin 34°C în cea mai mare parte a țării”, a spus Rubén del Campo de la agenția Aemet.

De miercuri până vineri, sunt prognozate temperaturi de 36-38°C în marile văi fluviale ale țării, iar local valorile ar putea urca până la 40°C.

Totodată, nopțile tropicale, în care temperaturile nu scad sub 20°C, ar urma să devină frecvente în mai multe regiuni.

În Regatul Unit, unele zone ar putea intra oficial într-un episod de caniculă dacă temperaturile de 26-28°C se mențin timp de trei zile consecutiv.

În acest context, meteorologii subliniază că Europa se confruntă cu o extindere a sezonului de caniculă, fenomenele extreme apărând mai devreme și cu intensitate mai mare decât în trecut.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce-i enervează pe ruși, chiar mai mult decât atacurile ucrainene
digi24.ro
image
FOTO | Ferrari a lansat Luce, primul său model 100% electric. Cum arată bijuteria de 500.000 de euro
stirileprotv.ro
image
Un an cu Nicușor Dan. Președintele cu cea mai rapidă scădere de popularitate din istoria democrației românești. Gândul vă prezintă momentele care i-au marcat primul an de mandat, în care singura promisiune îndeplinită a fost că „nu va fi ușor”
gandul.ro
image
Imagini incredibile. O parapantă, lovită de un avion în timpul zborului
mediafax.ro
image
Daniel Pancu rupe tăcerea despre despărţirea de CFR Cluj: “O să plătesc clauza!”. S-a enervat în direct: “Trebuie să iau prima de Europa în iunie, nu peste doi ani”
fanatik.ro
image
România încearcă a patra oară să dea arme noi militarilor, prin SAFE. Guvernul a ales o firmă care s-a înființat cu o zi înainte de ultimul Crăciun
libertatea.ro
image
Statul cere înapoi alocația unei fetițe care a murit după o operație de apendicită
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
"Câți copii ai?" Valentina Pelinel, răspuns total neașteptat, după 8 ani de căsnicie cu Cristi Borcea
digisport.ro
image
După ce principii se ghidează Marius Moga în căsnicia cu Bianca? Ce sfat prețios a dat în calitate de naș? „Trebuie să stai cuminte”
click.ro
image
Care va fi salariul unui profesor, medic sau judecător, din 2027. Șeful Armatei va lua cu 4.000 de lei mai puțin decât un deputat
antena3.ro
image
Cât valorează răbdarea: ce bancă îţi oferă cel mai mare câştig pentru un depozit de 10.000 lei
zf.ro
image
Momentul în care Andras Demeter a decis că "îmi bag **** în interesul României că eu sunt ungur"
observatornews.ro
image
Data exactă când ajunge România sub domul de căldură care a făcut ravagii în vestul Europei
cancan.ro
image
Vara aduce o mare schimbare în sistemul de pensii. Care pensionari vor pierde 825 lei dacă nu se grăbesc?
newsweek.ro
image
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
prosport.ro
image
Ce salariu vor avea profesorii debutanți după aplicarea noii legi a salarizării. Ce sporuri dispar și cum vor fi calculate veniturile
playtech.ro
image
Horațiu Potra cere bani grei de la CEC Bank, după ce instituția i-a blocat 500.000 de euro pentru ”riscuri de finanțare a terorismului”
fanatik.ro
image
Descoperire pe fundul oceanului: Experții au găsit 87 de nave care sunt adevărate „bombe cu ceas” VIDEO
ziare.com
image
Bernadette Szocs a "rupt" tăcerea, după doi ani: "Ce pot să spun mai mult?"
digisport.ro
image
Accident grav în Turcia. Mai mulți turiști români au fost răniți după coliziunea violentă a două microbuze în Antalya
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Avem NOUA LEGE a salarizării. Dispar 87 de sporuri, anvelopa scade cu 10%. DOCUMENT
romaniatv.net
image
Horoscop 26 mai. Mai multe uși se închid azi. Fiecare zodie trebuie să-și activeze lecția karmică
mediaflux.ro
image
Cu ce echipă din România ține Cristian Mungiu, proaspăt câștigător al marelui premiu Palme d'Or: „Dintotdeauna! Eu am jucat fotbal ca libero”
gsp.ro
image
VIDEO Românca celebră de la Cannes cu cea mai ieftină rochie de pe covorul roșu. Mădălina Ghenea a purtat o ținută de zeci de mii de euro
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorit Cristian Mungiu. Detalii impresionante despre viața celebrului regizor român care a cucerit Cannes-ul și a schimbat cinematografia europeană
actualitate.net
image
Secretul humusului din Beirut care îl face cel mai bun din lume: trucul cu gheață
click.ro
image
Săndel Bălan rupe tăcerea despre fiica sa și Petrișor Ruge. Ce spune despre zvonurile că cei doi s-ar fi separat profesional
click.ro
image
Cum îi răspunde Lucian Viziru actriței Ioana Ginghină. L-a acuzat subtil că „cerșește” pe Tiktok: „E urât!”
click.ro
nunta Regelui Juan Carlos al Spaniei foto profimedia 0119007797 jpg
Ca să-și țină în frâu libidoul insațiabil, „regele cu 5000 de iubite” a apelat chiar și la injecții de blocare a testosteronului
okmagazine.ro
Jaclyn Smith foto Profimedia jpg
La 80 de ani, ne dezvăluie secretul frumuseții ei! Nu e dieta și nici machiajul avantajos!
clickpentrufemei.ro
Sanctuarul lui Apollo din Frangissa (© Department of Antiquities of the Deputy Ministry of Culture)
Peste 20 de baze ale unor statui votive, descoperite în poziția lor originală în Sanctuarul lui Apollo din Frangissa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al lordului Răzvan Vasile de Brattleby! „Am plâns de am rupt!”
image
Secretul humusului din Beirut care îl face cel mai bun din lume: trucul cu gheață

OK! Magazine

image
Împăratul capabil de cele mai odioase perversiuni nu ținea cont de sexul și vârsta participanților la orgii. Ce ascundeau „grădinile plăcerii” din Capri

Click! Pentru femei

image
La 80 de ani, ne dezvăluie secretul frumuseții ei! Nu e dieta și nici machiajul avantajos!

Click! Sănătate

image
Când este uitarea un semn al bolii Alzheimer? Medicul explică