Temperaturi fără precedent pentru luna mai în mai multe țări europene: maxime istorice în Franța și Marea Britanie

Europa de Vest se confruntă cu un episod fără precedent de caniculă pentru luna mai, care a adus recorduri istorice de temperatură în Franța, Regatul Unit și Spania.

Un val de căldură neobișnuit pentru această perioadă a anului a afectat puternic Europa de Vest, cu temperaturi mult peste mediile climatologice normale și cu recorduri doborâte în mai multe state.

În Franța, peste 350 de stații meteorologice au consemnat cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată pentru luna mai, fenomen concentrat în special în vestul țării. Cea mai ridicată valoare a fost raportată în apropiere de Hossegor, în departamentul Landes, unde mercurul a urcat până la 37,1°C.

Meteorologii de la Météo France au precizat că este vorba despre un episod fără precedent pentru această perioadă, cu temperaturi care depășesc cu 12-13°C valorile obișnuite.

„Acesta este un eveniment fără precedent, cu o probabilitate de unu la 1.000 de a se produce în această perioadă a anului, raportat la climatul dintre 1979 și 2025, și practic imposibil în era preindustrială”, a declarat pentru Le Monde climatologul Christophe Cassou.

Serviciul meteorologic britanic Met Office a confirmat, la rândul său, că recordul național pentru luna mai a fost depășit după ce la Grădinile Kew din Londra s-au înregistrat 34,8°C. Specialiștii explică fenomenul prin instalarea unui dom de căldură, în care mase de aer fierbinte provenite din Maroc rămân blocate de o zonă de presiune ridicată.

Météo France avertizează că astfel de episoade ar putea deveni din ce în ce mai frecvente și mai intense, estimând că temperaturile vor continua să rămână mult peste normal și în zilele următoare.

„Această extindere a sezonului valurilor de căldură este complet caracteristică efectelor schimbărilor climatice”, a declarat cercetătorul Robert Vautard pentru Agence France-Presse. „În cele din urmă, pe viitor, vom vedea episoade similare și în aprilie sau octombrie”, a completat el.

Modelele climatice indică deja o creștere semnificativă a probabilității acestor episoade, valurile de căldură din iunie fiind de aproximativ zece ori mai frecvente decât în era preindustrială, tendință care începe să se manifeste și în luna mai.

Alerte și efecte în Franța

În Franța, 31 din cele 96 de departamente metropolitane au fost plasate sub alertă de caniculă, dintre care opt sub cod portocaliu, nivel care impune măsuri de precauție pentru populație.

Pentru prima dată de la introducerea sistemului în 2004, avertizările de acest tip au fost activate în luna mai. În unele regiuni, temperaturile au depășit deja 35°C, iar în vestul țării se estimează valori de până la 37°C în anumite zone.

În orașe precum Niort și Nantes s-au înregistrat peste 35°C, iar la Poitiers 34,3°C. La Paris, temperaturile s-au apropiat de 33°C, în timp ce în Bretania sunt așteptate valori de până la 35°C.

Potrivit publicației Le Parisien, media națională a temperaturilor măsurate la 30 de stații a atins 24,4°C, un record posibil pentru luna mai, depășind valoarea din 1944, însă datele nu au fost încă validate oficial.

Episodul de caniculă a avut și consecințe tragice. Un bărbat a murit în timpul unei curse de 10 km desfășurate în suburbia pariziană Maisons-Alfort, după ce ar fi suferit un infarct. Alte zece persoane au fost transportate la spital în stare critică.

Temperaturi de până la 40 de grade Celsius

În Spania, temperaturile au depășit deja 38°C în sudul țării, cu abateri de 5-10°C peste normal, iar meteorologii avertizează că valul de căldură va continua cel puțin până la sfârșitul săptămânii, notează The Guardian.

„Celălalt aspect cu adevărat remarcabil este că situația va dura cel puțin până la sfârșitul săptămânii. De fapt, joi și vineri ar putea fi și mai cald, cu temperaturi de cel puțin 34°C în cea mai mare parte a țării”, a spus Rubén del Campo de la agenția Aemet.

De miercuri până vineri, sunt prognozate temperaturi de 36-38°C în marile văi fluviale ale țării, iar local valorile ar putea urca până la 40°C.

Totodată, nopțile tropicale, în care temperaturile nu scad sub 20°C, ar urma să devină frecvente în mai multe regiuni.

În Regatul Unit, unele zone ar putea intra oficial într-un episod de caniculă dacă temperaturile de 26-28°C se mențin timp de trei zile consecutiv.

În acest context, meteorologii subliniază că Europa se confruntă cu o extindere a sezonului de caniculă, fenomenele extreme apărând mai devreme și cu intensitate mai mare decât în trecut.