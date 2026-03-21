Sâmbătă, 21 Martie 2026
Adevărul
Prețul carburanților ar putea urca la 12–13 lei litrul, avertizează economistul Adrian Negrescu

Prețurile carburanților ar putea înregistra noi creșteri semnificative în perioada următoare, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al blocajelor din sectorul energetic

Prețul carburanților va continua să crească. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Economistul Adrian Negrescu a declarat sâmbătă, la Antena 3 CNN, că evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului indică deja o tendință accentuată de scumpire, iar pragul de 12–13 lei pe litru nu este exclus. 

Potrivit acestuia, orice depășire a nivelului de 110 dolari pe baril menține prețurile carburanților peste 10 lei pe litru, iar o creștere spre 120 de dolari ar împinge tarifele la valori record. „Da, din păcate, spre asta ne îndreptăm, pentru că există o lipsă cruntă de perspectivă legată de încheierea acestui conflict și mai ales a deblocării Strâmtorii Ormuz”, a explicat Negrescu.

„Importăm cam 80% din motorina pe care o consumăm în momentul de față din Turcia”

Economistul a subliniat că majorările aproape zilnice reflectă „primele de risc pe care petroliștii, pe care firmele de asigurări le cresc de la o zi la alta, pe fondul accentuării acestui conflict”.

Adrian Negrescu atrage atenția că România este vulnerabilă în fața acestor evoluții, în special din cauza dependenței de importuri. „Importăm cam 80% din motorina pe care o consumăm în momentul de față din Turcia, în condițiile în care rafinăriile noastre sunt închise și cei de la Rompetrol și de la Lukoil, iar rafinăria OMV Petrom funcționează la o limită redusă”, a precizat el.

Măsurile Guvernului, insuficiente în fața presiunilor internaționale

Întrebat ce ar putea face Guvernul pentru a evita depășirea pragului de 12 lei pe litru, Negrescu a avertizat că efectul oricărei măsuri interne va fi limitat. „Chiar și cu această decizie, prețurile vor continua să crească, pentru că legătura este mult mai directă în momentul de față, având în vedere problemele de rafinare din România cu prețurile internaționale”, a spus el.

Economistul consideră că o eventuală stare de urgență prin care România ar stopa exporturile de carburanți nu ar rezolva problema.

Pe fondul recentelor scumpiri, șoferii din mai multe zone ale țării au început să protesteze. În Marghita, județul Bihor, zeci de oameni au alimentat simbolic cu 2 lei, au format coloane pe străzi și au claxonat minute în șir, strigând „10 lei motorina”.

Sâmbătă dimineață, în București, una dintre cele mai mari companii petroliere vindea motorina standard cu 9,88 lei litrul, iar benzina standard ajunsese la 9,17 lei.

