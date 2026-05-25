Orașul în care stațiile de metrou arată ca niște palate

În Rusia însă, multe stații de metrou seamănă mai degrabă cu niște palate imperiale decât cu simple puncte de transport. Cu tavane decorate, coloane din marmură, candelabre uriașe și mozaicuri impresionante, aceste stații sunt adevărate opere de artă ascunse în subteran.

Majoritatea celor mai spectaculoase stații au fost construite începând cu anii 1930, în perioada de început a Uniunii Sovietice. Regimul comunist voia să demonstreze puterea și măreția statului prin proiecte grandioase, iar metroul trebuia să fie un simbol al viitorului sovietic. Pentru acest proiect au fost chemați arhitecți și artiști celebri, iar rezultatul a fost uimitor: stații elegante, luxoase și extrem de sofisticate, decorate cu marmură albă, vitralii, sculpturi și fresce care ar putea sta fără probleme într-un muzeu, scrie mondayfeelings.com.

Metroul din Moscova – un muzeu subteran

Metroul din Moscova a fost inaugurat în 1935, având inițial doar 11 kilometri și 13 stații. Astăzi, rețeaua depășește 350 de kilometri și include peste 200 de stații, fiind una dintre cele mai mari din lume.

Ceea ce impresionează însă nu este doar dimensiunea, ci și designul. Multe stații au fost construite în stil monumental sovietic, inspirat atât din arhitectura clasică europeană, cât și din fastul palatelor rusești.

Cele mai spectaculoase stații din Moscova

Arbatskaya

Deschisă în 1953, stația impresionează prin arcadele elegante, candelabrele uriașe și culoarele lungi decorate în stil baroc. Atmosfera amintește mai degrabă de sala unui palat decât de o stație de metrou.

Belorusskaya

Inaugurată în 1938, stația este decorată cu mozaicuri inspirate din cultura belarusă și reprezintă perfect stilul artistic sovietic al vremii.

Elektrozavodskaya

Deschisă în 1944, este una dintre cele mai fotografiate stații datorită tavanului spectaculos plin de lămpi circulare. Designul este inspirat de tema industrializării și a progresului tehnologic.

Kiyevskaya

Această stație, inaugurată în 1954, este renumită pentru mozaicurile sale aurii și decorațiunile luxoase dedicate prieteniei dintre Rusia și Ucraina.

Komsomolskaya

Una dintre cele mai impresionante stații din capitală, deschisă în 1952. Tavanul galben decorat cu mozaicuri gigantice și candelabrele monumentale îi oferă aspectul unei săli de bal imperiale.

Mayakovskaya

Deschisă în 1938, această stație este considerată o capodoperă a stilului Art Deco. Arcadele metalice elegante și mozaicurile futuriste au făcut-o celebră în întreaga lume.

Taganskaya

Stația de pe linia Koltsevaya, inaugurată în 1950, este decorată cu panouri ceramice și motive inspirate din armata sovietică.

Novoslobodskaya

Poate cea mai artistică dintre toate, stația este faimoasă pentru vitraliile sale colorate, un element rar întâlnit într-un metrou.

Până nu demult, fotografiatul în interiorul stațiilor era interzis din motive de securitate. Astăzi însă, turiștii pot explora și fotografia aceste spații impresionante care au devenit adevărate atracții turistice.

Dacă ajungi în Moscova sau Sankt Petersburg, merită să îți rezervi câteva ore doar pentru a descoperi aceste stații. Nu sunt doar simple locuri de tranzit, ci adevărate galerii de artă subterane, unde istoria, propaganda sovietică și arhitectura grandioasă se întâlnesc într-un mod spectaculos.