Sfârșit de eră: cel mai aglomerat aeroport din lume se închide definitiv după 85 de ani. Un mega-hub de 260 de milioane de pasageri îi va lua locul

Cel mai aglomerat aeroport internațional din lume, Dubai International Airport (DXB), se va închide definitiv, după mai bine de 85 de ani de activitate, potrivit informațiilor apărute în presa internațională.

Toate operațiunile urmează să fie transferate până în 2032 către noul hub aflat în dezvoltare, Al Maktoum International Airport (DWC), care este gândit să devină principalul centru aerian al Dubaiului și unul dintre cele mai mari din lume.

Decizia face parte dintr-o strategie amplă a autorităților din Emiratele Arabe Unite de consolidare a poziției globale în transportul aerian și logistică.

Noul aeroport DWC trece printr-un proiect de extindere estimat la aproximativ 28 de miliarde de lire sterline și ar urma să aibă o capacitate de până la 260 de milioane de pasageri anual, ceea ce l-ar transforma în cel mai mare aeroport din lume după finalizarea completă, potrivit express.

Planurile includ cinci piste paralele și până la 400 de porți de îmbarcare, precum și implementarea unor sisteme inteligente de operare și facilități centrate pe experiența pasagerilor.

Potrivit dezvoltatorului infrastructurii aviatice din Dubai, Dubai Aviation Engineering Projects (DAEP), noul aeroport va reprezenta „o nouă eră” a aviației moderne, cu servicii integrate și acces rapid către destinații globale.

Directorul executiv al Dubai Airports, Paul Griffiths, a declarat că menținerea simultană a două huburi majore aflate la distanță mică nu ar mai fi justificată economic, motiv pentru care toate operațiunile ar urma să fie mutate la DWC pe măsură ce infrastructura DXB își va atinge limita de utilizare.

„Nu are sens să operăm două huburi majore aflate la o distanță atât de mică unul de celălalt. Vom muta fiecare serviciu la DWC. Până atunci, toate infrastructurile de la DXB vor fi aproape de sfârșitul duratei lor de utilizare, astfel încât menținerea aeroportului DXB deschis nu va mai fi viabilă economic decât dacă am investi sume uriașe de bani”, a spus Paul Griffiths.

Închiderea aeroportului DXB este determinată și de poziționarea sa geografică, înconjurat de autostrăzi și zone rezidențiale, ceea ce limitează semnificativ posibilitățile de extindere.

Tranziția către noul aeroport este estimată să înceapă în jurul anului 2032, însă finalizarea completă a proiectului ar putea dura până în 2057, potrivit unor surse citate de presa internațională.

În paralel, autoritățile iau în calcul conectarea noului aeroport la viitoarea rețea feroviară de mare viteză Etihad Rail High Speed Rail, care ar reduce durata călătoriei dintre Dubai și Abu Dhabi la aproximativ 30 de minute.