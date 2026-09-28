Software DNA și DIICOT pentru percheziții informatice, în centrul unei anchete penale din SUA

Directorul companiei Oxygen Forensics și un cetățean rus au fost arestați în cadrul unei anchete penale din Statele Unite. Procurorii americani îi acuză că ar fi ascuns cine deținea și controla compania, precum și locul în care era dezvoltat software-ul acesteia, se arată într-un articol publicat de JURIDICE.ro.

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Oxygen Forensics furnizează programul Oxygen Forensic Detective, pentru care DNA și DIICOT au achiziționat sau reînnoit licențe. Produsele Oxygen Forensics au fost achiziționate și de autorități de aplicare a legii din mai multe state europene, nu doar din România.

Potrivit Departamentului american al Justiției, compania s-ar fi prezentat unor agenții federale drept o firmă independentă, care dezvoltă software în SUA. Anchetatorii susțin că aceasta ar fi fost, în realitate, deținută și controlată de cinci cetățeni ruși, iar programul ar fi fost dezvoltat în Rusia.