 Actorul Toma Cuzin, reținut inițial, a fost plasat sub control judiciar după accidentul produs în timp ce conducea fără permis și sub influența drogurilor | adevarul.ro
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Actorul Toma Cuzin, reținut inițial, a fost plasat sub control judiciar după accidentul produs în timp ce conducea fără permis și sub influența drogurilor

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Cuzin Toma, cunoscut publicului pentru rolul Firicel din serialul „Las Fierbinți”, a fost plasat sub control judiciar, după ce, inițial, a fost reținut pentru 24 de ore, ca urmare a accidentului provocat pe 12 octombrie, într-o comună din Teleorman. Actorul avea permisul suspendat şi a ieşit pozitiv la testul pentru droguri.

Toma Cuzin este cunoscut mai ales pentru interpretarea personajului Firicel din Las Fierbinți
Toma Cuzin este cunoscut mai ales pentru interpretarea personajului Firicel din Las Fierbinți Foto: FB Toma Cuzin

Toma Cuzin este cercetat sub control judiciar în dosarul deschis de anchetatori pentru conducerea sub influența substanțelor interzise. Anchetatorii urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs accidentul din 12 octombrie.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman, accidentul a avut loc luni, în jurul orei 18.45, în comuna Peretu. Polițiștii au fost sesizați cu privire la un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

Din primele verificări a reieșit că un bărbat în vârstă de 49 de ani (căruia IPJ Teleorman nu i-a menționat numele), care conducea un autoturism din direcția Alexandria către Roșiori de Vede, nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de vehiculul din față, intrând în coliziune cu acesta.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, oamenii legii au constatat că șoferul figura cu dreptul de a conduce suspendat.

Toma Cuzin a ieșit pozitv la testul antidrog. Ce ar fi consumat

Testarea cu aparatul etilotest a indicat un rezultat negativ pentru consumul de alcool. În schimb, după verificarea cu aparatul DrugTest, a fost transportat la o unitate medicală pentru prelevarea de probe biologice, conform procedurilor legale.

Analizele de sânge au arătat că actorul ar fi consumate cocaină și cannabis, potrivit unor surse.

Pe baza probelor administrate până în prezent, polițiștii au dispus reținerea acestuia, iar ulterior, actorul a fost plasat sub control judiciar.

Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Nu este prima infracțiune de acest gen pentru Toma Cuzin. În 2022, Toma Cuzin a fost condamnat la un an de închisoare, după ce a fost prins în 2018 conducând fără carnet, băut sau sub influența unor substanțe interzise. Decizia de condamnare a fost însă una cu amânare a pedepsei pe durata termenului de supraveghere de 2 ani.

Atunci, Toma Cuzin a negat că ar fi consumat alcool sau că ar fi fost sub influența unor substanțe interzise.

Toma Cuzin este cunoscut publicului larg pentru interpretarea personajului Firicel din serialul românesc „Las Fierbinți”. Actorul a jucat și în numeroase filme artistice românești.

În anul 2016, el a fost depistat cu c@nabis în autoturism, iar testele au demonstrat că acesta consumate THC și MDMA. La doar doi ani distanță, în anul 2018, a fost găsit de două ori cu substanțe interzise în mașină. Și tot în anul 2018, Firicel a fost depistat de mai multe ori la volanul autoturismului, având dreptul de a conduce suspendat, analizele efectuate indicând în sânge prezența coc@inei. În anul 2022, actorul a fost condamnat la un an închisoare cu amânarea aplicării pedepsei.

Actorul Toma Cuzin îmi este foarte drag, poate chiar actorul preferat din acel serial, însă omul Toma Cuzin lasă de dorit. Toleranța societății, din punctul meu de vedere, trebuie să fie zero pentru consumul de substanțe la volan. Ești doar un accident care urmează să se întâmple, nimic altceva. Ceea ce este mai regretabil, este faptul că nu a înțeles nimic din toleranța legii de care a beneficiat cu vârf și îndesat. Îmi răsună si acum replica celebră în urechi, «Bă', Celentano, tu n-auzi că io n-am nimic cu tine când ești treaz, da' când ești beat mă iei de prost?»”, este mesajul transmis de administratorii paginii de Facebook Poliţiştii au umor.  

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