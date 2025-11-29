Ședință de urgență la Ministerul Mediului. Zeci de mii de oameni lăsați fără apă din cauza lucrărilor de la barajul Paltinu. Diana Buzoianu trimite Corpul de Control

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a convocat de urgență o ședință cu autoritățile responsabile, după ce a aflat direct de la primarii din Prahova și Dâmbovița că mai multe localități au rămas fără apă potabilă din cauza lucrărilor de la Paltinu.

Potrivit acesteia, Administrația Bazinală Buzău-Ialomița (ABA), ESZ Prahova și Hidroelectrica au oferit anterior garanții ferme că lucrările nu vor afecta populația. Situația din teren a demonstrat însă contrariul.

„Faptul că zeci de mii de oameni au fost lăsaţi fără apă reprezintă nu doar o problemă tehnică, ci o lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă”, a transmis Buzoianu într-o postare pe Facebook.

Diana Buzoianu a cerut directorului general al Administrației Naționale Apele Române convocarea unei reuniuni urgente cu instituțiile implicate, pentru stabilirea unui plan de acțiune care să prevină repetarea unor astfel de situații. Ședința are loc sâmbătă, cu participarea prefecturilor și a autorităților locale.

Buzoianu a precizat că, deși debitele sunt reduse pe perioada lucrărilor, accesul la apă nu ar trebui întrerupt zile întregi. Autoritățile au promis că vor prezenta în scurt timp soluția tehnică de remediere.

„În mod evident, debitele vor fi mai mici pe parcursul acestor lucrări, dar, în mod normal, accesul la apă nu ar trebui să fie oprit zile întregi. În orele următoare autorităţile au dat asigurări că vom avea şi soluţia tehnică propusă, în urma acestei şedinţe de urgenţă”, a scris ministrul pe Facebook.

Corpul de Control merge pe teren

Ministrul Mediului a anunțat și trimiterea Corpul de Control pentru a verifica modul în care a fost gestionată situația și pentru a identifica persoanele responsabile.

„Oamenii au nevoie de apă potabilă, nu de justificări. O să trimit şi Corpul de Control al Ministerului Mediului pentru a verifica modul în care a fost gestionată situaţia şi pentru a identifica persoanele vinovate pentru această situaţie”, a mai declarat Diana Buzoianu.

Aceasta a subliniat că, în urmă cu câteva zile, autoritățile responsabile din subordinea Ministerului Mediului și Ministerului Energiei au garantat că populația nu va rămâne fără apă.

Aceasta promite informații suplimentare imediat ce soluția tehnică va fi aplicată, declarând că prioritatea absolută este reluarea furnizării apei în cel mai scurt timp pentru locuitorii din Prahova și Dâmbovița.