Depășiri „foarte mari” ale poluanților la Ploiești. Ministrul Mediului anunță publicarea datelor transmise de rafinării

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, avertizează că monitorizările oficiale arată depășiri „foarte mari” ale poluanților în Ploiești, situație confirmată săptămânal de stațiile de măsurare. Aceasta subliniază că, deși rafinăriile sunt obligate să monitorizeze calitatea aerului și să transmită datele către Agențiile pentru Protecția Mediului, ele nu au obligația de a publica aceste informații.

„Din staţiile pe care le avem, reiese foarte clar că sunt frecvent depăşiri, depăşiri foarte mari, noi deja avem aceste date care în fiecare săptămână ne confirmă. Următorul pas, din punctul meu de vedere, este transparenţa”, a declarat joi Diana Buzoianu.

Pentru a asigura accesul publicului la aceste informații, ministrul anunță pregătirea unui ordin prin care datele primite de la rafinării să fie publicate online.

„În perioada imediat următoare voi pregăti un ordin pentru ca toate datele care sunt date către APM-uri să fie şi urcate pe site-uri şi atunci le vom pune, transparent, pe site-ul – cel mai probabil al Ministerului Mediului, dacă nu, pe site-ul ANMAP. Oricum, într-o formă în care toată lumea să aibă acces. Repet, datele deja arată că sunt depăşiri foarte mari, dar următorul pas este să fie şi transparent, ca oamenii să ştie”, a mai precizat ministrul.

Diana Buzoianu afirmă că obiectivul nu este închiderea industriei, ci modernizarea acesteia, astfel încât rafinăriile și alte companii poluante din România să adopte tehnologii similare celor folosite în state vest-europene.

„Nu vreau să discutăm despre închiderea industriei, ci despre adoptarea aceloraşi tehnologii care au fost adoptate în alte ţări europene”, a spus ministrul, oferind ca exemplu o rafinărie aflată în funcțiune chiar în Viena.