Direcția Silvică Arad, unde directorul şi-a dat bonusul de 100.000 de euro, a acumulat în ultimii doi ani pierderi de 5,5 milioane de euro

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat joi că va trimite raportul Corpului de Control, efectuat la Direcţia Silvică Arad, unde directorul Teodor Ţigan şi-a obţinut bonusul de pensionare de 100.000 de euro, către ÎCCJ şi conducerea Romsilva.

Ministrul Mediului a declarat după şedinţa de Guvern că în urmă cu o zi a semnat raportul Corpului de control de la Minister, cu privire la situaţia Direcţiei silvice de la Arad, direcţie care l-a avut director pe Teodor Ţigan, ”care şi-a obţinut bonusul de pensionare de 100.000 de euro”, scrie News.

”Este practic un raport care ne arată că această direcţie este într-o cădere financiară accelerată. În anul 2024, această direcţie silvică a închis bilanţul cu o pierdere de aproximativ 15 milioane de lei iar în primele şase luni al anului 2025 deja au fost acumulate pierderi de 12 milioane de lei. Am descoperit, cu ocazia acestui control, că au fost inclusiv identificate investiţii care au fost achiziţionate, recepţionate, plătite, dar care ele în practică nu există. Este, de exemplu, cazul drumului forestier Valea Orbilor, unde au fost plătite facturi în valoare de 280.000 de lei pentru refacerea unui drum care a fost afectat de calamităţi. Există rapoarte, există hârtii, există absolut tot ceea ce ar trebui să existe pentru un drum care ar fi trebuit să fie astăzi făcut corect, functional. În practică, acolo au fost aruncate câteva pietricele de la râul de lângă şi astăzi drumul în continuare nu există, deşi banii au fost plătiţi”, a arătat ministrul.

Diana Buzoianu a precizat că a fost identificată şi analizată foarte clar şi situaţia bonusurilor de pensionare.

”Pentru domnul Ţigan, care la acea vreme, în decembrie 2022, şi-a cerut pensionarea, din documentele care reiesc în urma controlului, această decizie de pensionare a fost trimisă nu către Romsilva, adică sediul central, aşa cum ar fi trebuit să fie făcut, ci s-a trimis către Ocolul Silvic Bârzava. Acest Ocol Silvic nu a anunţat mai departe Romsilva, drept urmare, directorul silvic Arad a continuat să fie şi angajat în calitate de director în direcţia Silvică Arad, deşi legea spune foarte clar că în momentul în care te pensionezi, pe oricare dintre motive, contractul de muncă ţi se închide, de drept. Romsilva a zis că nu ştia că acest domn s-a pensionat, Ocolul Silvic Bârzava nu a transmis decizia Casei de pensionare, şi aşa că am ajuns în punctul în care doi ani de zile directorul silvic a rămas şi în funcţie, a avut şi pensie în acelaşi timp”, a spus Buzoianu.

Ministrul a menţionat că în mai 2023 şi în mai 2024, Teodor Ţigan a solicitat inclusiv prelungirea contractului, adică dumnealui şi le-a obţinut pe toate.

”Nu mai menţionăm, deşi poate este important, că cererea de pensionare anticipată şi cea de limită de vârstă au fost aprobate în două zile la Casa de Pensie. Dar, sigur, nu menţionăm şi aceste lucruri ca fiind relevante”, a adăugat ea.

Potrivit ministrului, cea mai mare şi cea mai gravă abatere a fost produsă în decembrie 2023, când a fost cerut bonusul de pensionare.

”Acest bonus ar fi trebuit să fie cerut, ierarhic superior către directorul general de la Romsilva. În schimb, directorul direcţiei silvice Arad a decis să-şi depună cererea pentru bonusul de pensionare de 100.000 de euro către directorul economic din direcţia silvică Arad. Şi această cerere a fost aprobată. Deşi, în mod normal, singurul om care ar fi trebuit şi care avea puterea să decidă dacă se aproba acest bonus de pensionare nu era subalternul directorului silvic de la Arad, ci, în mod evident, superiorul ierarhic al domnului Ţigan, directorul general de la Romsilva Mare”, a explicat Diana Buzoianu.

Ea a afirmat că în aceste condiţii, bonusul a fost aprobat, cu încălcarea inclusiv a legislaţiei, şi, cu încălcarea inclusiv a contractului de muncă s-a continuat şi a fost deja plătit acest bonus de pensionare, în condiţiile în care şi contractul de muncă şi legea spun foarte clar că, pentru a primi bonusurile de pensionare, personalul silvic trebuia să-şi înceteze şi contractul.

”Dacă cereai prelungirea contractului de muncă, ai fi primit bonusul de pensionare ulterior încheierii contractului de muncă. Acest lucru nu s-a întâmplat. Bonusul de pensionare a fost dat în exact momentul în care a fost cerut. Directorul silvic şi-a continuat activitatea, bine mersi, în Direcţia Silvică Arad”, a spus ea.

Potrivit ministrului Mediului, toate aceste lucruri ne arată, cumulat şi cu faptul că, la Direcţia Silvică Arad, în acei ani de zile, nu au fost îndeplinite criteriile de performanţă, nu s-au încadrat şi nu au fost respectate criteriile economice care au stat la baza bugetului, iar deciziile Romsilva care au stabilit foarte clar care sunt bugetele aplicate şi pentru sporul şi pentru venituri toate au fost încălcate.

”În mod evident vom trimite acest raport şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Vom trimite acest raport şi conducerii Romsilva, pentru a lua deciziile necesare pentru conducerea de la nivelul ocoalelor din Direcţia Silvică Arad, care, ani de zile au încălcat, practic, criteriile aprobate de CA-ul Romsilva şi de directorul general Romsilva”, a precizat ministrul.