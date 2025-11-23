search
Duminică, 23 Noiembrie 2025
Vestea bună anunțată de ministrul Mediului. „Tăierile cum au fost cele din Parcul IOR să fie infracțiuni”

Publicat:
Ultima actualizare:

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat duminică dimineață că proiectul de ordonanță care prevede încadrarea tăierilor ilegale de arbori din parcuri ca infracțiuni a fost pus în transparență decizională. Anunțul a fost făcut pe pagina sa de Facebook.

„De zi de weekend, o veste bună: tocmai a fost pus în transparență ordonanța pe care o să o propun pentru ca tăierile cum au fost cele din Parcul IOR să fie infracțiuni. P.S. Sunteți și voi curioși cine sunt oamenii care vor spune imediat că e greșit rău acest proiect, dar că ei, sigur, susțin de principiu să fie protejate spațiile verzi?”, a transmis ministra.

Proiectul prevede că tăierea, distrugerea sau degradarea, în orice mod, fără drept, a vegetației forestiere aflate pe spațiile verzi din intravilan, cu o suprafață de peste 500 de metri pătrați, se va pedepsi cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Noile prevederi se aplică atât terenurilor din proprietatea publică, cât și celor din proprietate privată, inclusiv celor încadrate la categoria „curți construcții”, conform normelor cadastrului general.

Într-o postare anterioară, Diana Buzoianu a atras atenția și asupra modului în care se calculează prejudiciile în dosarele de tăieri ilegale. În prezent, autoritățile folosesc un preț mediu de 164 de lei pentru un metru cub de lemn – valoare care nu a mai fost actualizată de opt ani. Datele Institutului Național de Statistică arată însă că prețul real se situează la 272 de lei pe metru cub.

„Asta deși prețul mediu real este mult mai mare de ani de zile. Și, uite așa, ajung unii infractori să fie considerați că au produs prejudicii mult mai mici decât cele reale”, a explicat ministra, precizând că actualizarea prețului mediu este o obligație legală a Ministerului Mediului.

Proiectul de ordonanță se află acum în procedură de transparență decizională, urmând ca după consultări publice să ajungă în Guvern pentru adoptare.

