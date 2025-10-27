search
Luni, 27 Octombrie 2025
Reformă la Apele Române: numărul inspectorilor se dublează, controalele în balastiere devin prioritate

Publicat:

Ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat astăzi la sediul ministerului, conducerea Administrației Naționale „Apele Române”, atât de la nivel central cât și al tuturor Administrațiilor Bazinale de Apă din țară.

diana buzoianu ministrul mediului foto facebok png

Reformarea ANAR și întărirea capacității de inspecție și control au fost principalele teme de discuții, a informat Ministerul Mediului.

„Ne interesează să îmbunătățim activitatea Apelor Române, asta și în urma raportului Corpului de Control al Ministrului, care a scos în evidență blocajele administrative și pierderea masivă a finanțărilor europene. Momentul acesta este o șansă pentru Apele Române să redevină o instituție performantă, inclusiv pe inspecție, acolo unde ne dorim să creștem și să vedem niște rezultate așteptate de ani de zile! Românii se uită foarte atent la cum sunt gestionate resursele naturale ale țării, mai ales apa. Așteptarea este ca începând de luna aceasta să creștem performanța instituției! Numărul persoanelor care vor avea și atribuții de inspecție se va dubla, începând de astăzi. Va crește și numărul de controale”, a subliniat ministra mediului.

Ministra Mediului le-a spus celor prezenți că prioritatea o reprezintă, în perioda imediat următoare, controalele tematice, mai ales în domeniul balastierelor, dar și cu privire la calitatea apei.

„Avem o procedură de infringement la nivel național cu privire la calitatea apei. O parte din problema calității apei sunt deversările ilegale de ape uzate. Care, astăzi, la propriu, ne otrăvesc pe noi toți. Este absolut esențial ca Apele Române să-și facă treaba, pentru ca toate comunitățile din România să poată trăi într-o minimă demnitate”, a declarat Diana Buzoianu.

Totodată, reprezentanții Apelor Române au fost informați că, pentru a urmări evoluția calității activității de control, lunar, se va prezenta un raport, primind de asemenea, recomandarea ca numărul de controale să crească și să fie abordate cazurile grave de poluare.

Pentru ca activitatea să fie eficientizată cât mai repede, vor urma sesiuni de instruiri pentru personalul ce se va ocupa de inspecție, sesiuni de schimb de bune practici cu specialiștii din Garda Națională de Mediu. De asemenea, se va modifica legislația, inclusiv prin majorarea amenzilor, și se va digitaliza activitatea de control, prin investiții precum GPS și bodycam-uri, necesare pentru o activitate transparentă.

„Sunt aici să ofer toată susținerea, toate instrumentele necesare, să înăsprim legislația. Noi vă oferim instrumente, dar și dumneavoastră trebuie să vă folosiți de aceste instrumente și să creșteți performanța”, a subliniat ministra.

Un alt punct important abordat cu ocazia acestei întâlniri a fost Radarul balastierelor, care trebuie operaționalizat cât mai repede.

„Până la finalul anului va fi lansat radarul balastierelor. Și îl vom folosi pentru a arăta cum digitalizarea poate să însemne oprirea corupției sistemice”, a completat ministra mediului.

