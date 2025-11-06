O galerie de acces a barajului Paltinu s-a înfundat. Autoritățile intervin în regim de urgenţă pentru deblocarea ei

O galerie de acces a barajului Paltinu, lac de acumulare care asigură mare parte din apa furnizată populaţiei şi agenţilor economici din judeţul Prahova, s-a obturat, autorităţile din judeţ aprobând intervenţia în regim de urgenţă pentru executarea lucrărilor de deblocare a galeriei.

”În urma şedinţelor de lucru pe care prefectul Daniel Nicodim le-a avut cu reprezentanţii Administraţiei Naţionale Apele Române şi Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova, acesta a luat act despre posibilitatea apariţiei unei situaţii de urgenţă, ca urmare a obturării galeriei de acces GF2 a Barajului Paltinu. În acest sens, prefectul judeţului Prahova a convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, care astăzi, 06.11.2025, a adoptat Hotărârea nr. 9/2025, privind intervenţia în regim de urgenţă pentru executarea lucrărilor de deblocare a galeriei de acces GF2 - Baraj Paltinu, în vederea limitării efectelor negative asupra alimentării cu apă a populaţiei şi industriilor - asigurată din acumularea Paltinu”, anunţă Prefectura Prahova, joi seară, scrie News.

Instituţia precizează că Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova va face toate demersurile pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor necesare punerii în siguranţă a echipamentelor afectate.

”Măsurile de intervenţie imediată pentru deblocarea accesului în galerie au ca scop menţinerea funcţiilor principale ale acumulării Paltinu, respectiv alimentarea cu apă a populaţiei şi industriilor, atenuarea undelor de viitură şi apărarea împotriva inundaţiilor a zonelor din aval şi producerea de energie electrică”, subliniază oficialii Prefecturii.

Ei au subliniat că, în prezent, nu este vorba despre o situaţie de urgenţă şi că ”funcţionalităţile şi siguranţa barajului nu sunt puse în pericol”. De asemenea, reprezentanţii instituţiei susţin că nu se poate spune, la acest moment, dacă va fi afectată alimentarea cu apă a consumatorilor. Se estimează că lucrările de deblocare a galeriei vor dura mai multe zile.