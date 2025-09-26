Șefii ANPC Sebastian Hotca și Paul Anghel se întorc în funcții, ca urmare a ridicării măsurii controlului judiciar

Sebastian Ioan Hotca și Paul Anghel, şefii ANPC, revin în functii după ce instanța de apel a ridicat măsura controlului judiciar dispusă în cazul lor.

„Curtea de Apel București a ridicat controlul judiciar cu privire la exercitarea funcțiilor de conducere în urma plângerii împotriva măsurii, spunem noi abuzive, a controlului judiciar”, a precizat, pentru „Adevărul”, avocatul Adrian Cuculis.

Sebastian Ioan Hotca, șeful interimar al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), fusese plasat, luna aceasta, sub control judiciar de procurorii DNA Timișoara sub acuzația de de abuz în serviciu, după ce ar fi dispus schimbarea abuzivă din funcție a unui comisar din Caraș-Severin, la presiunile unui secretar de stat din Ministerul Economiei.

Această decizie ar fi fost luată „în cu totul alte scopuri decât interesul instituţiei, respectiv pentru satisfacerea unor interese individuale, private, ori de grup, mai exact pentru numirea în funcţia respectivă a unei alte persoane, încadrate în ANPC în anul 2023 şi care ar fi fost dorit/agreat de factori politici, spre a servi intereselor acestora”, arăta uncomunicat DNA.

Pe lângă Hotca, DNA a dispus măsura controlului judiciar și pentru Paul Anghel, director general în cadrul ANPC, acuzat de șantaj. De asemenea, secretarul de stat din Ministerul Economiei, Constantin-Flavius Nedelcea, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de instigare la abuz în serviciu.

Potrivit anchetatorilor, la 29 august 2024, Paul Anghel, cu sprijinul unui alt angajat din ANPC, ar fi exercitat presiuni și amenințări asupra comisarului din Caraș-Severin pentru ca acesta să renunțe la funcția deținută și să rămână în concediu pentru creșterea copilului.

DNA mai arată că, ulterior, la 8 septembrie 2025, secretarul de stat Flavius Nedelcea „ar fi decis să colaboreze cu organele de urmărire penală pentru aflarea întregului adevăr în cauză, dar, în același timp, ar fi avertizat pe unul dintre posibilii participanți, în scopul îngreunării cercetărilor”.

În perioada controlului judiciar Sebastian Ioan Hotca și Paul Anghel n-au avut voie să își exercite atribuțiile de la ANPC

Ca urmare a ridicării controlului judiciar, cei doi își recapătă posturile la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

„Sebastian Ioan Hotca și Paul Anghel se întorc în functii”, a precizat acocatul Adrian Cuculis

Cine este Sebastian Ioan Hotca

Sebastian Ioan Hotca, avocat de profesie, a devenit vicepreședinte al ANPC în 2022 și a preluat conducerea instituției în iulie 2025, după ce fostul șef al ANPC, Cristian Popescu Piedone, a fost plasat la rândul său sub control judiciar într-un alt dosar DNA.

Anterior, Sebastian Hotca a avut un mandat scurt, de nouă luni, ca secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, în 2015. Restul timpului a profesat ca avocat.

Potrivit declarației de avere din 2024, Hotca deține jumătate dintr-un teren de 246 mp în Satu Mare și un apartament de 75,3 mp. Are un Porsche Cayenne din 2013, peste 47.000 de euro în conturi, aproape un milion de lei investiți în titluri de stat și a acordat două împrumuturi importante - unul de 335.800 de lei și altul de 20.000 de euro.

În același document, Hotca a declarat venituri anuale de 85.572 lei din dobânzi și 102.216 lei din salariul de la ANPC.