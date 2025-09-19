search
Scandal la Protecția Consumatorilor: Al doilea șef ANPC, vizat de DNA în doar trei luni. Cine este Sebastian Ioan Hotca

0
0
Publicat:

Sebastian Ioan Hotca, șeful interimar al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA Timișoara. El este acuzat de abuz în serviciu, după ce ar fi dispus schimbarea abuzivă din funcție a unui comisar din Caraș-Severin, la presiunile unui secretar de stat din Ministerul Economiei. 

Sebastian Ioan Hotca, șeful interimar al ANPC, cercetat de procurorii DNA FOTO: Facebook
Sebastian Ioan Hotca, șeful interimar al ANPC, cercetat de procurorii DNA FOTO: Facebook

Procurorii anticorupție susțin că, în perioada octombrie 2024 - ianuarie 2025, Sebastian Ioan Hotca, în prezent vicepreședinte al ANPC și cu atribuții de președinte, ar fi dispus mutarea temporară a comisarului-șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș-Severin, V.I.C., din funcția obținută prin concurs încă din 2014.

Această decizie ar fi fost luată „în cu totul alte scopuri decât interesul instituţiei, respectiv pentru satisfacerea unor interese individuale, private, ori de grup, mai exact pentru numirea în funcţia respectivă a unei alte persoane, încadrate în ANPC în anul 2023 şi care ar fi fost dorit/agreat de factori politici, spre a servi intereselor acestora”, se arată în comunicat DNA.

Implicați: un secretar de stat și un director general din ANPC

Pe lângă Hotca, DNA a dispus măsura controlului judiciar și pentru Paul Anghel, director general în cadrul ANPC, acuzat de șantaj. De asemenea, secretarul de stat din Ministerul Economiei, Constantin-Flavius Nedelcea, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de instigare la abuz în serviciu.

Potrivit anchetatorilor, la 29 august 2024, Paul Anghel, cu sprijinul unui alt angajat din ANPC, ar fi exercitat presiuni și amenințări asupra comisarului din Caraș-Severin pentru ca acesta să renunțe la funcția deținută și să rămână în concediu pentru creșterea copilului.

DNA mai arată că, ulterior, la 8 septembrie 2025, secretarul de stat Flavius Nedelcea „ar fi decis să colaboreze cu organele de urmărire penală pentru aflarea întregului adevăr în cauză, dar, în același timp, ar fi avertizat pe unul dintre posibilii participanți, în scopul îngreunării cercetărilor”.

Măsurile dispuse de DNA

Sebastian Ioan Hotca și Paul Anghel au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. În această perioadă, cei doi nu au voie să își exercite atribuțiile de la ANPC și trebuie să respecte o serie de obligații, printre care aceea de a nu lua legătura cu persoana vătămată.

Procurorii avertizează că, „în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor ce le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu arestul la domiciliu sau arestarea preventivă”.

Cine este Sebastian Ioan Hotca

Avocat de profesie, Sebastian Ioan Hotca este vicepreședinte ANPC din 2022. El a preluat conducerea instituției în iulie 2025, după ce fostul șef al ANPC, Cristian Popescu Piedone, a fost plasat la rândul său sub control judiciar într-un alt dosar DNA.

În trecut, Hotca a avut un mandat scurt, de nouă luni, ca secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, în 2015. Restul timpului a profesat ca avocat.

Conform declarației de avere din 2024, Hotca deține jumătate dintr-un teren de 246 mp în Satu Mare și un apartament de 75,3 mp. Are un Porsche Cayenne din 2013, peste 47.000 de euro în conturi, aproape un milion de lei investiți în titluri de stat și a acordat două împrumuturi importante - unul de 335.800 de lei și altul de 20.000 de euro.

În același document, Hotca a declarat venituri anuale de 85.572 lei din dobânzi și 102.216 lei din salariul de la ANPC.

Al doilea șef ANPC vizat de DNA în trei luni

Cazul lui Hotca vine la doar trei luni după ce Cristian Popescu Piedone, predecesorul său, a fost pus sub control judiciar. Piedone este acuzat că ar fi avertizat un prieten, angajat al unui hotel din Sinaia, despre un control al ANPC.

El a recunoscut atunci că este prieten cu reprezentantul hotelului, fostul șef al ASF, Dan Radu Rușanu.

