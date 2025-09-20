Piedone se plânge că „i se trage” de la vasalii multinaționalelor: „Au fost foarte deranjate”

Fostul șef al ANPC Cristian Popescu Piedone spune că a fost „executat” de către „vasalii multinaționalelor, băncilor, vămilor”.

„Ați mai văzut până la venirea mea controale? Sau după înlăturare mea? Am avut normalitatea autorității să controlez. Și am expus așa cum am crezut. Am redat realitate. Azi nu mai controlează nimeni nimic. Cei care se află la putere, o parte dintre ei, sunt vasalii multinaționalelor, băncilor, vămilor pe care le-am controlat. Mi se trage de la aceste multinaționale care au fost foarte deranjate și au o putere financiară colosală și «grija» unora că voi candida la Primăria Capitalei”, a spus Piedone, în cadrul unei intervenții telefonice la România TV.

În urmă cu două zile, Cristian Popescu Piedone a anunțat lansarea unui nou partid „exclusiv pentru cetățeni” și îi invită pe susținători să participe la evenimentul de la Sala Palatului din 29 septembrie.

„Haideți și voi alături de mine! Haideți să construim un partid exclusiv pentru cetățenii României noastre! Un partid… al cărui unic președinte să fie România! Fără șefi mari, fără șefi mici! Un partid condus de cetățeni, strict pentru cetățeni! Un partid care să tragă exclusiv în folosul țării și al cetatenilor săi! Eu m-am decis și am plecat să lupt pentru România!”, a scris Cristian Popescu Piedone, pe Facebook.

Piedone a fost eliberat din funcția de președinte ANPC și plasat sub control judiciar după ce DNA l-a acuzat că l-ar fi prevenit pe reprezentantul unui Hotel privind un control ANPC.