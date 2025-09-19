Flavius Nedelcea, secretar de stat la Ministerul Economiei, reținut de DNA SURSE

Secretarul de stat în Ministerul Economiei Flavius Nedelcea a fost reținut de DNA.

Potrivit unor surse, acesta a fost reţinut de DNA Timişoara iar infracțiunea de care este învinuit este pentru instigare la abuz în serviciu. Concret, ar fi exercitat presiuni asupra preşedintelui ANPC şi a directorului ANPC pentru a fi schimbată fin funcție şefa Protecției Consumatorului Caraş Severin,

Cine este Flavius Nedelcea

Pe lângă funcția de secretar de stat în Ministerul Economiei, Flavius Nedelcea a fost și consilier județean din 2012 și până în 2022, potrivit CV-ului de pe pagina ministerului, ocupând și funcția de vicepreședinte al Consiliului județean din Caraș-Severin între anii 2017-2020.

De asemenea, între anii 2000-2004, Flavius Nedelcea a fost consilier local în Reșița, iar între anii 1999-2000, a fost și inspector de specialitate în Ministerul Finanțelor Publice, fiind licențiat în economie și inginerie electromecanică.

În 2022, Sorin Grindeanu l-a numit pe Nedelcea în Consiliul de Administrație al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Flavius Nedelcea este membru PSD.