 Cine anchetează magistrații din România? Doar 3 procurori din 14 sunt în funcție. Cristina Chiriac: „O prioritate majoră” | adevarul.ro
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Cine anchetează magistrații din România? Doar 3 procurori din 14 sunt în funcție. Cristina Chiriac: „O prioritate majoră”

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Procurorul general al României, Cristina Chiriac, anunță că una dintre prioritățile mandatului său este completarea schemei de 14 procurori desemnați să instrumenteze cauzele în care sunt cercetați magistrați. În prezent, la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) sunt activi doar trei procurori din schema prevăzută, iar pentru alți doi a fost solicitată validarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Prezentarea Raportului anual de activitate al Direcției Naționale Anticorupție, pe anul 2025. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Anunțul acesteia vine în contextul în care președintele Nicușor Dan a participat joi, 3 septembrie, la ședința plenului CSM, unde pe ordinea de zi s-au aflat inclusiv propunerile pentru desemnarea unor procurori care să investigheze faptele penale săvârșite de magistrați.

Cristina Chiriac: „O prioritate majoră” este combaterea corupției în rândul magistraților

Procurorul general al României a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că eficientizarea anchetelor privind magistrații reprezintă una dintre prioritățile mandatului său.

„O prioritate majoră o reprezintă dinamizarea activității de prevenire și combatere a faptelor de corupție săvârșite de magistrați, prin creșterea eficienței investigațiilor, soluționarea cu celeritate a cauzelor și asigurarea unui răspuns instituțional ferm, cu respectarea independenței justiției, a prezumției de nevinovăție și a garanțiilor procesuale”, a transmis Cristina Chiriac.

În acest scop, procurorul general consideră necesară completarea schemei de personal și ocuparea cu prioritate a posturilor vacante de procurori, ofițeri de poliție judiciară și personal de specialitate.

Un alt obiectiv îl reprezintă specializarea profesională continuă a procurorilor desemnați să instrumenteze astfel de cauze.

Cristina Chiriac subliniază și importanța resurselor logistice, tehnice și financiare necesare pentru anchetele complexe, precum și a unor mecanisme eficiente de cooperare între parchete și celelalte instituții implicate în prevenirea și combaterea corupției.

Procurorul general vrea reducerea duratei anchetelor

Printre direcțiile anunțate pentru mandatul său se află și prioritizarea cauzelor complexe sau cu impact major asupra credibilității sistemului judiciar, dar și reducerea duratei de soluționare a acestora.

De asemenea, procurorul general vorbește despre necesitatea unei analize periodice a cauzelor care au dus la clasări, achitări sau la tergiversarea procedurilor, pentru identificarea eventualelor vulnerabilități sistemice.

Totodată, Cristina Chiriac susține creșterea transparenței prin comunicarea periodică a unor date statistice și a rezultatelor instituționale relevante, cu respectarea informațiilor confidențiale din dosarele aflate în lucru și a drepturilor persoanelor cercetate.

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„Obiectivul urmărit trebuie să fie creșterea capacității Ministerului Public de a identifica și investiga în mod profesionist, independent și imparțial orice faptă de corupție din sistemul judiciar”, a mai transmis procurorul general.

Doar trei procurori din 14 sunt în prezent activi

Potrivit datelor prezentate, schema alocată PICCJ pentru procurorii care instrumentează cauzele cu magistrați este de 14 posturi. În prezent sunt activi doar trei procurori.

PICCJ a solicitat CSM validarea altor doi procurori, astfel că, în cazul în care propunerile vor fi aprobate, numărul celor desemnați pentru aceste anchete va ajunge la cinci din cele 14 posturi prevăzute.

Situația este similară și în ceea ce privește poliția judiciară. Cei trei procurori activi sunt sprijiniți în instrumentarea cauzelor de doar opt polițiști judiciari, dintr-o schemă totală de 18 posturi. Rezultă un deficit de zece polițiști de poliție judiciară.

Nicușor Dan: „Avem un deficit de procurori”

Președintele Nicușor Dan a participat joi, 3 septembrie, la ședința plenului CSM, alături de președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, și procurorul general Cristina Chiriac.

A fost prima ședință a CSM la care Nicușor Dan a participat de la preluarea mandatului de președinte al României.

La ieșirea din ședință, șeful statului a explicat că a venit special pentru punctul de pe ordinea de zi referitor la cercetarea faptelor de corupție săvârșite de magistrați.

„Am venit doar pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței CSM, care se referă la fapte de corupție săvârșite de magistrați. Aici avem un deficit de procurori la Secția Specială. Avem doar 3 din 14, iar astăzi au mai fost propuși 2”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că a fost propus și un procuror pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

„Este un subiect important, pentru că suspiciunea de infracțiune chiar în rândul magistraților deteriorează și afectează încrederea românilor chiar în statul român. Este important să tranșăm administrativ chestiunea aceasta”, a mai spus Nicușor Dan.

Ce prevede Legea 49/2022

Pe ordinea de zi a plenului CSM de joi, la primul punct, s-au aflat „Propuneri pentru desemnarea unor procurori care vor efectua urmărirea penală în cauzele expres prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 49/2022”.

Legea 49/2022 a prevăzut desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) și a stabilit un mecanism prin care, la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al parchetelor de pe lângă curțile de apel, sunt desemnați procurori care să instrumenteze cauzele penale în care sunt implicați magistrați.

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