Președintele României, Nicușor Dan, a participat joi, 3 septembrie, la ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), într-un context marcat de dezbateri privind funcționarea sistemului judiciar și statutul magistraților.

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UPDATE Nicușor Dan a făcut declarații după ce a participat la ședința CSM

Șeful statului a precizat că, din cele 14 posturi prevăzute pentru această structură, în prezent sunt ocupate doar trei. În cadrul ședinței de joi au fost propuși încă doi procurori, iar un alt procuror a fost propus pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

„Aici avem un deficit de procurori la secția specială din cadrul Parchetului General. Avem doar 3 din 14. Azi au mai fost propuși 2. A mai fost propus 1 la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că ocuparea acestor posturi este importantă pentru credibilitatea sistemului judiciar și pentru încrederea cetățenilor în instituțiile statului.

„Și e important pentru că e un subiect important, pentru că suspiciunea de infracțiune chiar în rândul magistraților deteriorează, afectează încrederea românilor în chiar statul român. Deci e important să tranșăm administrativ chestiunea asta”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a amintit că problema se regăsește și în raportul Comisiei Europene privind statul de drept.

Președintele a mai spus că activitatea de investigare a faptelor trebuie desfășurată „cu celeritate și cu echilibru”. În opinia sa, este esențial ca procurorii care se ocupă de aceste dosare să aibă experiență și o conduită profesională ireproșabilă.

„Și ce am mai spus în sală... am mai spus că această activitate trebuie dusă cu celeritate și cu echilibru. De aceea e important să fie procurori cu experiență și cu o probitate morală incontestabilă, astfel încât să rezolvăm problema asta de suspiciune”, a declarat Nicușor Dan.

Declarațiile au fost făcute după participarea președintelui la ședința CSM, unde acesta a solicitat și informații despre dosarele care îi vizează pe magistrați și despre vechimea acestora.

Președintele Nicușor Dan participă joi, pentru prima dată, la o ședință a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). În cadrul reuniunii, șeful statului i-a cerut procurorului general Cristina Chiriac date despre dosarele în care sunt vizați magistrați și a vrut să afle cât de vechi sunt acestea.

Cristina Chiriac a anunțat, în timpul ședinței, doi procurori care urmează să facă parte din secția de investigare a infracțiunilor comise de magistrați.

Ulterior, Nicușor Dan i-a solicitat procurorului general o situație privind dosarele care îi privesc pe magistrați. Cristina Chiriac a precizat, însă, că nu dispune de aceste statistici.

„E un moment bun, după instalarea noului guvern, oricare ar fi acesta, să discutăm despre resursele parchetelor și relația cu Poliția. Avem experiența și maturitate să discutăm cu cărțile pe masă despre această problemă”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a insistat și a întrebat-o care este vechimea acestor dosare, însă procurorul general nu a prezentat, deocamdată, datele solicitate.

Participarea lui Nicușor Dan la ședința CSM este una în premieră și are loc în contextul dezbaterilor privind funcționarea sistemului judiciar și modul în care sunt instrumentate cauzele care îi vizează pe magistrați.