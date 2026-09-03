 Nicușor Dan, apariție-surpriză la CSM. Președintele: „Suspiciunea de infracțiune în rândul magistraților afectează încrederea românilor” | adevarul.ro
search
Joi, 3 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Nicușor Dan, apariție-surpriză la CSM. Președintele: „Suspiciunea de infracțiune în rândul magistraților afectează încrederea românilor”

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Președintele României, Nicușor Dan, a participat joi, 3 septembrie, la ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), într-un context marcat de dezbateri privind funcționarea sistemului judiciar și statutul magistraților.

image
Foto: captură Video

UPDATE Nicușor Dan a făcut declarații după ce a participat la ședința CSM

Șeful statului a precizat că, din cele 14 posturi prevăzute pentru această structură, în prezent sunt ocupate doar trei. În cadrul ședinței de joi au fost propuși încă doi procurori, iar un alt procuror a fost propus pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

„Aici avem un deficit de procurori la secția specială din cadrul Parchetului General. Avem doar 3 din 14. Azi au mai fost propuși 2. A mai fost propus 1 la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că ocuparea acestor posturi este importantă pentru credibilitatea sistemului judiciar și pentru încrederea cetățenilor în instituțiile statului.

„Și e important pentru că e un subiect important, pentru că suspiciunea de infracțiune chiar în rândul magistraților deteriorează, afectează încrederea românilor în chiar statul român. Deci e important să tranșăm administrativ chestiunea asta”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a amintit că problema se regăsește și în raportul Comisiei Europene privind statul de drept.

Președintele a mai spus că activitatea de investigare a faptelor trebuie desfășurată „cu celeritate și cu echilibru”. În opinia sa, este esențial ca procurorii care se ocupă de aceste dosare să aibă experiență și o conduită profesională ireproșabilă.

„Și ce am mai spus în sală... am mai spus că această activitate trebuie dusă cu celeritate și cu echilibru. De aceea e important să fie procurori cu experiență și cu o probitate morală incontestabilă, astfel încât să rezolvăm problema asta de suspiciune”, a declarat Nicușor Dan.

Declarațiile au fost făcute după participarea președintelui la ședința CSM, unde acesta a solicitat și informații despre dosarele care îi vizează pe magistrați și despre vechimea acestora.

Președintele Nicușor Dan participă joi, pentru prima dată, la o ședință a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). În cadrul reuniunii, șeful statului i-a cerut procurorului general Cristina Chiriac date despre dosarele în care sunt vizați magistrați și a vrut să afle cât de vechi sunt acestea.

Cristina Chiriac a anunțat, în timpul ședinței, doi procurori care urmează să facă parte din secția de investigare a infracțiunilor comise de magistrați.

Ulterior, Nicușor Dan i-a solicitat procurorului general o situație privind dosarele care îi privesc pe magistrați. Cristina Chiriac a precizat, însă, că nu dispune de aceste statistici.

„E un moment bun, după instalarea noului guvern, oricare ar fi acesta, să discutăm despre resursele parchetelor și relația cu Poliția. Avem experiența și maturitate să discutăm cu cărțile pe masă despre această problemă”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a insistat și a întrebat-o care este vechimea acestor dosare, însă procurorul general nu a prezentat, deocamdată, datele solicitate.

Participarea lui Nicușor Dan la ședința CSM este una în premieră și are loc în contextul dezbaterilor privind funcționarea sistemului judiciar și modul în care sunt instrumentate cauzele care îi vizează pe magistrați.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
digi24.ro
image
Guvernul îi premiază pe absolvenții cu media 10 la BAC și Evaluarea Națională. Câți bani vor primi cei 99 de elevi
stirileprotv.ro
image
SURSE | DIICOT descinde peste interlopul Robert Chira. Împreună cu alte persoane ar fi păcălit un afacerist cu aproape un milion de euro
gandul.ro
image
Cum încearcă Maduro să scape de procesul pentru narcoterorism
mediafax.ro
image
„Pe el l-aș pune căpitan!”. Mitică Dragomir știe ce se va întâmpla la Dinamo – FCSB: „Îi spulberă!”
fanatik.ro
image
Cum a funcționat timp de doi ani un post de radio online care emitea propagandă legionară. Radio Camarad, emisiuni despre „mafia evreiască”, „goimi” și „târtani”
libertatea.ro
image
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului: „Absolut rușinos”
digi24.ro
image
Takayuki Seto l-a uimit pe Ioanițoaia cu prețurile din Japonia! Au ajuns să fie mult mai mici decât în România
gsp.ro
image
Fiica cea mare a lui Gigi Becali a primit lovitura de la instanță
digisport.ro
image
Sandra Mutu, primele imagini la pupitrul știrilor Antena Stars: „Nu-mi spuneți că n-am zâmbit suficient, știu!”
click.ro
image
Rătăcea din plajă în plajă căutându-și mama printre turiști, în Grecia. Puiul de focă Alexis a fost salvat după ce a rămas fără puteri
antena3.ro
image
Ce cumperi cu 10.000 de lei, un ETF sau un fond de acţiuni?
zf.ro
image
Afacerea unei familii, unică în România. Cultura rară din propria gospodărie aduce câştiguri de mii de euro
observatornews.ro
image
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal
cancan.ro
image
Judecătoare cu 12.000€ salariu, a ieșit la pensie cu 7.000€. După câteva luni s-a făcut notar. Legea permite
newsweek.ro
image
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
prosport.ro
image
Prima prognoză pentru iarna 2026-2027. Fenomenul meteo care ar putea schimba vremea în Europa
playtech.ro
image
Ce salarii au Muhar și Korenica la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali: “Am acceptat oferta!”
fanatik.ro
image
De ce stațiunile de pe litoralul românesc poartă nume de planete
ziare.com
image
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o direct: ”E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
digisport.ro
image
Sorana Cîrstea, pe val la US Open! Cu cine se luptă pentru un loc în optimi
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa din Floreasca a Ancăi Pandrea. E moștenită de la bunica paternă. Căsuța e plină de fotografii vechi și e decorată cu mobilier de mare valoare / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Anca Pandrea, condusă pe ultimul drum! Înmormântarea actriței, lângă Iurie Darie. Moment emoționant la finalul slujbei, lumea a aplaudat îndelung | Update Foto și Video Exclusiv
mediaflux.ro
image
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare”
actualitate.net
image
Ce a dispărut din blocurile noi? „Ai aragazul practic lângă canapea”
click.ro
image
Luxul suprem pentru Ana Baniciu: „Eforie, pe cearșaf, copiii fericiți în apă, părinții cu băuturile în lada frigorifică”
click.ro
image
Fiica Oanei Roman, apariție de revistă la un eveniment monden. Ce rochie elegantă a purtat adolescenta
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Prințesa Mette Marit profimedia 1085936621 jpg
ALERTĂ la Palat! Proaspăta regină a Norvegiei a ajuns de urgență la spital! S-a suprasolicitat Mette-Marit cu pregătirile funerare din regat?
okmagazine.ro
Un scut vechi de 1.800 de ani, cu rămășițele incinerate ale unui războinic vandal, descoperit în Polonia
Un scut vechi de 1.800 de ani, care ascundea rămășițele unui războinic vandal, descoperit într-un depozit de fier vechi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Vine controlorul cu imbusul”. Ce au pățit pasagerii în noile trenuri cușetă București–Satu Mare
image
Ce a dispărut din blocurile noi? „Ai aragazul practic lângă canapea”

OK! Magazine

image
„A avut amante. Mai mult de una!” Regina Elisabeta vedea, dar prefera să nu știe? Dezvăluirile explozive despre infidelitățile Prințului Philip