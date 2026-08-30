Șase trenuri București–Constanța, suspendate de luni. Operatorul acuză că nu și-a primit banii de la stat

Șase trenuri Intercity care circulă pe ruta București-Constanța vor fi suspendate temporar începând de luni, 31 august 2026, chiar la finalul sezonului estival. Operatorul Ferotrafic-TFI susține că măsura este cauzată de faptul că nu a primit de la stat banii pentru facilitățile de călătorie acordate pasagerilor.

Șase trenuri București-Constanța, suspendate de luni. Foto: Arhivă

Compania a anunțat că, începând cu 31 august, va suspenda temporar circulația trenurilor Intercity 11780, 11781, 11782, 11783, 11784 și 11785, care deservesc ruta București-Constanța.

Ferotrafic-TFI afirmă că problema este legată de decontarea de către Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a facilităților acordate călătorilor, în special elevilor și studenților.

„Măsura este determinată de situația nesoluționată de către ARF, privind decontarea facilităților de călătorie acordate de Ferotrafic-TFI pasagerilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Ferotrafic-TFI își îndeplinește obligațiile față de călători și acordă facilitățile de călătorie prevăzute de legislație. În același timp, aceste facilități generează pentru operator costuri care trebuie decontate potrivit cadrului legal aplicabil”, transmite compania, potrivit clubferoviar.ro.

Operatorul susține că suportarea acestor costuri fără decontarea lor de către stat afectează direct situația financiară a companiei și face dificilă continuarea activității în condiții sustenabile.

„Suportarea acestor costuri exclusiv de către operator afectează în mod direct sustenabilitatea financiară a serviciului de transport. În aceste condiții, suspendarea temporară a circulației reprezintă o măsură necesară pentru protejarea capacității societății de a-și desfășura activitatea în condiții sustenabile și, totodată, un semnal privind necesitatea soluționării urgente a situației de către autoritățile competente”, se arată în comunicatul Ferotrafic-TFI.

Compania precizează că regretă impactul asupra călătorilor și insistă că decizia nu este îndreptată împotriva pasagerilor.

„Ferotrafic-TFI regretă impactul pe care această măsură îl poate avea asupra călătorilor și subliniază că decizia nu este îndreptată împotriva pasagerilor. Ferotrafic-TFI solicită Autorității pentru Reformă Feroviară soluționarea de urgență a acestei situații”, mai transmite operatorul.

Problema decontării facilităților pentru elevi și studenți a mai fost semnalată în cazul Ferotrafic-TFI. Compania a început să opereze în mai 2026 și, potrivit informațiilor publicate anterior de presa de specialitate, a suportat din fonduri proprii costurile aferente transportului gratuit pentru elevi și reducerilor acordate studenților.

În 2026, Autoritatea pentru Reformă Feroviară beneficiază de aproximativ 2,2 miliarde de lei de la bugetul de stat sub formă de subvenții, o parte importantă fiind destinată facilităților de călătorie pentru elevi și studenți.

Ferotrafic-TFI se numără printre operatorii care au început activitatea după semnarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2022-2032. În lipsa unui astfel de contract, compania susține că este obligată să suporte din veniturile proprii costurile de operare ale trenurilor, în timp ce trebuie să acorde în continuare facilitățile de călătorie prevăzute de lege.