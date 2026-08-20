Probleme la noile trenuri electrice PESA ale CFR Călători: două dintre cele patru rame s-au defectat

Două dintre cele patru rame electrice PESA introduse recent în circulație de CFR Călători s-au defectat la scurt timp după primele curse. Problemele, apărute inclusiv la instalația de climatizare și la motorul de tracțiune, readuc în atenție dificultățile întâmpinate de companie după luni în care trenurile au stat imobilizate în Gara Obor.

Primele rame electrice PESA au început să fie introduse în serviciul comercial al CFR Călători la începutul lunii august, după ce trenurile fuseseră ținute luni de zile pe liniile din Gara Obor.

Din cele patru rame care au ajuns deja în circulație, două au avut probleme tehnice, scrie Club Feroviar. Una dintre ele a avut o defecțiune la instalația de climatizare, iar o alta, mai gravă, la motorul de tracțiune.

Instalația de climatizare nu funcționează corespunzător pe niciuna dintre ramele care au intrat până acum în circulația CFR Călători.

Primele probleme au apărut chiar la cursa inaugurală București-Brașov, din 6 august, la care a participat și ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță. Defecțiunile au continuat și în zilele următoare, inclusiv în timpul unui eveniment oficial dedicat podului Anghel Saligny de la Cernavodă.

În cazul ramelor care s-au defectat, CFR Călători a revenit la garniturile clasice, formate din locomotivă electrică și vagoane. Un exemplu este trenul Regio 3003.

21 de rame au stat luni întregi în Gara Obor

Producătorul polonez PESA a livrat până acum României 21 de rame electrice: 17 destinate serviciilor regionale de scurt parcurs și patru pentru serviciile interregionale de lung parcurs.

Trenurile au rămas însă luni de zile imobilizate în Gara Obor, deoarece centrele de mentenanță prevăzute în contractele încheiate cu PESA nu erau operaționale. Realizarea facilităților de mentenanță reprezenta o condiție pentru introducerea trenurilor în exploatarea comercială.

Pentru deblocarea situației, Autoritatea pentru Reformă Feroviară și PESA au convenit o soluție temporară: activitățile de întreținere să fie realizate într-o hală închiriată de la CFR Marfă, în București.

PESA a început lucrările de curățare, reparații și instalare a echipamentelor în hala respectivă. Până la deschiderea centrelor regionale permanente, trenurile sunt aduse la București pentru operațiunile de mentenanță.

Statul nu a renunțat însă la obligația contractuală privind realizarea celor patru centre permanente. Sunt analizate locații inclusiv la Suceava, Cluj, Constanța și Timișoara.

Contract de 2,77 miliarde de lei pentru 62 de rame regionale

Primul contract dintre ARF și PESA a fost semnat la 30 ianuarie 2024 și prevede achiziția a 62 de rame electrice regionale de scurt parcurs, precum și servicii de mentenanță pentru o perioadă de 15 ani.

Valoarea contractului este de 2.777.369.677 de lei, cu TVA, iar finanțarea este asigurată prin Fondul pentru Modernizare al Uniunii Europene.

Contractul include atât furnizarea trenurilor, cât și serviciile de mentenanță aferente acestora.

Alte 29 de rame pentru trenurile interregionale

Al doilea contract cu PESA a fost semnat la 19 decembrie 2023 și prevedea inițial achiziția a 20 de rame electrice interregionale de lung parcurs.

Valoarea contractului este de 1.604.280.000 de lei, fără TVA.

La 14 mai 2025 a fost semnat un act adițional pentru încă nouă trenuri, astfel încât contractul a ajuns la un total de 29 de rame interregionale. Cele nouă unități suplimentare sunt finanțate prin Fondul pentru Modernizare.

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Primele patru rame interregionale se numără printre cele 21 de trenuri livrate deja în România.

Șapte rame urmau să fie introduse inițial în circulație

După găsirea soluției temporare pentru mentenanță, primele rame au început să fie introduse treptat în circulație. În prima etapă au fost prevăzute până la șapte rame, operate de CFR Călători.

Restul trenurilor se află în diferite etape de obținere a avizelor necesare și de parcurgere a procedurilor obligatorii pentru intrarea în serviciul comercial.

Ramele regionale sunt formate din trei vagoane și au 160 de locuri pe scaune, 243 de locuri în picioare, două locuri pentru persoane cu dizabilități și 16 locuri pentru biciclete. Trenurile sunt echipate cu Wi-Fi și pot circula cu o viteză maximă de 160 km/h.

Printre rutele prevăzute pentru aceste trenuri se află București-Ploiești-Adjud, Iași-Pașcani-Suceava, Brașov-Gheorgheni, Arad-Timișoara-Caransebeș, Huedin-Cluj-Bistrița, București-Brașov, București-Roșiori și Constanța-Fetești.

Ramele interregionale au 191 de locuri

Ramele electrice interregionale sunt formate, la rândul lor, din trei vagoane și au 191 de locuri pe scaune.

Acestea sunt echipate cu sisteme de semnalizare și siguranță ERTMS de nivel 1 și 2, sistemul național PZB90, instalații de climatizare și conexiune Wi-Fi. Trenurile dispun și de o zonă bar/bistro, facilități pentru persoanele cu dizabilități și o zonă destinată distribuirii automate a biletelor și aparatelor de compostat.

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Printre rutele prevăzute pentru serviciile interregionale se află Cluj-Napoca-Sighișoara-Brașov, Cluj-Napoca-Alba Iulia-Simeria-Târgu Jiu-Craiova, Brașov-Ploiești-Buzău-Focșani-Bacău-Pașcani-Iași/Suceava, Galați-Constanța, București-Călărași și Oradea-Cluj-Napoca-Sighișoara-Brașov.

Mentenanța permanentă trebuie realizată în continuare

Soluția halei închiriate de la CFR Marfă a permis începerea exploatării comerciale a trenurilor, însă nu înlocuiește obligația PESA de a realiza centrele permanente de mentenanță prevăzute în contract.

Autoritățile au stabilit și un mecanism financiar pentru respectarea acestei obligații. Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Transporturilor, statul urmează să plătească 95% din valoarea fiecărui tren, iar 5% din sumă este păstrată până când producătorul demonstrează realizarea infrastructurii de mentenanță și a dotărilor asumate.

În paralel cu soluția temporară de la București, sunt analizate locații pentru centrele permanente, astfel încât trenurile să poată fi întreținute în apropierea zonelor în care vor fi exploatate.