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Podul Anghel Saligny, deschis vizitatorilor pentru o zi. Toate locurile disponibile au fost rezervate

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Podul Anghel Saligny de la Cernavodă, unul dintre cele mai importante monumente ale ingineriei românești, a fost deschis publicului pentru o zi, oferind vizitatorilor o oportunitate rară de a descoperi îndeaproape construcția cu o istorie de peste un secol.

Evenimentul a avut loc sâmbătă, 15 august, și a atras un interes ridicat, toate cele 200 de locuri puse la dispoziție pentru vizitare fiind ocupate.

Înainte de plecarea spre Cernavodă, curioșii au avut ocazia să afle detalii despre istoria podului în cadrul unei prezentări organizate în Salonul Regal al Gării de Nord din București.

Călătoria către destinație a fost realizată cu unul dintre noile trenuri produse în Polonia, introduse recent în circulație de CFR Călători

Noile garnituri au intrat în serviciu după o perioadă în care au fost păstrate în Gara Obor, pe fondul unor neînțelegeri legate de asigurarea mentenanței. Reacțiile călătorilor cu privire la noile trenuri rămân împărțite.

Podul Anghel Saligny de la Cernavodă. FOTO Captură video TVR info
Podul Anghel Saligny de la Cernavodă. FOTO Captură video TVR info

Trenul special a ajuns la Cernavodă fără întârzieri, iar vizitatorii au putut parcurge și admira podul proiectat de Anghel Saligny, una dintre cele mai cunoscute construcții feroviare din România.

În prezent, vechiul pod este păstrat ca infrastructură de rezervă pentru noul pod feroviar și poate fi utilizat pentru transportul pe calea ferată atunci când situația o impune.

Una dintre cele mai importante realizări inginerești din istoria României

Podul Anghel Saligny de la Cernavodă reprezintă una dintre cele mai importante realizări inginerești din istoria României. Construcția a fost inaugurată în anul 1895, sub coordonarea inginerului Anghel Saligny, și a reprezentat, la acea vreme, unul dintre cele mai lungi și mai moderne complexe de poduri feroviare din Europa.

Proiectul a avut un rol strategic major, realizând legătura feroviară directă dintre București și Constanța și contribuind decisiv la dezvoltarea economică a Dobrogei și a Portului Constanța.

Marele test de rezistență

Podul a intrat în istoria ingineriei și prin testul său de rezistență. Potrivit relatărilor consemnate de Muzeul Istoriei Feroviare Române, înainte de inaugurare, construcția a fost supusă unei probe spectaculoase, în care un convoi format din 15 locomotive grele a traversat podul la viteză mare. Episodul a rămas celebru și datorită faptului că Anghel Saligny și-a exprimat încrederea deplină în proiectul său în timpul testului.

De-a lungul timpului, podul a devenit un reper al infrastructurii feroviare românești. În prezent, după construirea noilor traversări peste Dunăre, Podul Anghel Saligny este păstrat ca infrastructură de rezervă și poate fi folosit pentru traficul feroviar atunci când este necesar.

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