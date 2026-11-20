Ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost convocat vineri la Ministerul Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse, unde i-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu refuzul Bucureştiului de a acorda vize sportivilor minori ruşi la Campionatul european de taekwondo.

Cristian Istrate, ambasadorul României la Moscova Foto: Ambasada României în Rusia

UPDATE 17.20 MAE explică de ce a luat această decizie

MAE confirmă că ambasadorul României la Moscova a fost convocat vineri, 20 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, în legătură cu decizia părții române de neacordare a vizei pentru un grup de sportivi ruși.

„Acordarea vizelor este un atribut suveran al statului român, exercitat potrivit legislației naționale și regulilor spațiului Schengen. Decizia României a avut în vedere toate implicațiile posibile și reflectă poziția țării noastre cu privire la agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei și la consecințele directe asupra României, inclusiv atacurile împotriva vaselor în Marea Neagră și încălcările repetate ale spațiului aerian național. Măsura decisă în acest caz specific este în acord cu deciziile adoptate recent de alte state europene și aliate care au restricționat accesul sportivilor ruși la competiții organizate pe teritoriul național. Federațiile sportive decid regulile competiției, dar cine intră pe teritoriul național este o decizie care aparține exclusiv României”, arată MAE într-un comunicat de presă.

Ministerul rus de Externe l-a convocat vineri pe ambasadorul român Cristian Istrate și a protestat față de refuzurile de viză care împiedică tinerii sportivi ruși să concureze la Campionatele Europene de Taekwondo pentru cadeți.

„Am depus un protest ferm la adresa României față de refuzul său inexplicabil de a elibera vize de intrare pentru echipa națională a Rusiei, care urma să concureze la campionatele europene de taekwondo pentru băieți și fete cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani, care vor avea loc la București la sfârșitul lunii noiembrie”, a precizat ministerul rus de Externe într-un comunicat, potrivit agenției TASS.

„Atacurile ostile împotriva Rusiei nu vor rămâne fără răspuns și vor avea consecințe negative pe termen lung pentru inițiatorii lor”, a subliniat Ministerul de Externe.

Cristian Istrate este ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României în Federația Rusă, cu gradul diplomatic de ambasador. A prezentat scrisorile de creditare președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, la 18 mai 2021.

Regulile sportive și contextul diplomatic

La 31 ianuarie 2026, Consiliul World Taekwondo a decis să permită sportivilor ruși și belaruși, juniori și seniori, să concureze sub drapelele naționale. Potrivit comunicatului federației internaționale, măsura a urmat deciziei Comitetului Internațional Olimpic de a permite participarea tinerilor sportivi din cele două țări la Jocurile Olimpice de Tineret Dakar 2026 sub însemnele naționale.

World Taekwondo a menținut însă alte restricții: interdicția organizării de evenimente sportive internaționale în Rusia și neacordarea acreditărilor pentru oficialii guvernamentali din Rusia și Belarus.

Pe plan diplomatic, Bucureștiul și Moscova au mai avut dispute recente. La 5 martie 2025, România a anunțat declararea persona non grata a atașatului militar, aero și naval al Federației Ruse și a adjunctului acestuia. MAE român a invocat activități contrare Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice. Partea rusă a calificat măsura drept neprietenoasă și și-a rezervat dreptul de a riposta.