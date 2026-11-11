 Rusia declară indezirabil un angajat al Ambasadei Republicii Moldova, ca răspuns la o măsură similară a Chișinăului | adevarul.ro
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Rusia declară indezirabil un angajat al Ambasadei Republicii Moldova, ca răspuns la o măsură similară a Chișinăului

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Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost convocat marți, 10 noiembrie, la Ministerul rus de Externe, unde a fost informat că Moscova a declarat persona non grata un angajat al ambasadei Republicii Moldova.

Lilian Darii, FOTO TVR Moldova png
Foto: TVR

Moscova spune că a luat măsura ca răspuns la decizia Chişinăului de a declara persona non grata, pe 23 octombrie, un angajat al Ambasadei Rusiei.

În acea zi, o dronă s-a prăbuşit şi a explodat în satul Chiştelniţa, raionul Teleneşti, la mai puţin de 100 de metri de o locuinţă, potrivit News.ro.

Ministerul rus de Externe i-a transmis ambasadorului Lilian Darii un protest „ferm” şi a calificat decizia Chişinăului drept „gest neprietenos”. Moscova susţine că autorităţile Republicii Moldova nu au prezentat dovezi că drona era de origine rusă.

„Adevăratul scop este distrugerea în continuare a relaţiilor ruso-moldoveneşti, care au o istorie de secole, şi crearea unor condiţii cât mai nefavorabile pentru activitatea Reprezentanţei Permanente a Rusiei la Chişinău”, comentează Moscova decizia autorităţilor de la Chişinău.

„În baza principiului reciprocităţii, partea rusă declară indezirabil un angajat al Ambasadei Republicii Moldova în Federaţia Rusă”, se arată în comunicatul MAE rus, publicat marţi seara târziu.

Lilian Darii a fost viceministru al afacerilor externe în Guvernul Pavel Filip. El a mai fost ambasador al Republicii Moldova în Belgia, Luxemburg şi însărcinat cu relaţiile cu NATO. 

Anterior în spaţiul public au apărut informaţii cu privire la faptul că Lilian Darii este verişorul preşedintelui Maia Sandu. Contactată de IPN, Direcţia informare şi comunicare cu mass-media a Preşedinţiei a comunicat că între preşedinta Maia Sandu şi diplomatul Lilian Darii nu există nicio relaţie de rudenie.

„Este un neadevăr informaţia la care aţi făcut referire”.

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