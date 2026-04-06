Blocaj diplomatic cu Moscova: SUA, fără ambasador și fără linie directă cu Kremlinul. Steve Witkoff are ultimul cuvânt?

Washingtonul bâjbâie, de luni bune, în încercarea de a desemna un nou ambasador în Rusia — o funcție rămasă vacantă încă din iunie 2025 și care, între timp, a devenit mai mult decât o simplă problemă administrativă. În lipsa unui reprezentant oficial la Moscova, Statele Unite nu mai au un canal direct de comunicare la nivel înalt cu Kremlinul, într-un moment în care războiul din Ucraina cere tocmai astfel de punți diplomatice.

Potrivit Daily Mail, competiția pentru acest post s-a transformat într-un veritabil „casting”, cu intrigi, rivalități și jocuri de culise, mai degrabă decât într-un proces diplomatic riguros.

Deși nu există confirmări oficiale, toate indiciile duc către Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american, care pare să prefere menținerea actualei sale poziții. Surse apropiate situației susțin că nu lipsa candidaților competenți întârzie numirea, ci faptul că orice posibil ambasador ar trebui să se alinieze viziunii lui Witkoff privind relația cu Rusia.

În aceste condiții, absența unui ambasador creează o breșă serioasă în arhitectura relațiilor bilaterale. Fără un interlocutor oficial la Moscova, Washingtonul pierde un instrument esențial pentru dezescaladare și dialog direct.

„Fără ambasador, SUA nu au un canal de comunicare la nivel înalt cu Moscova pentru a gestiona conflictul. Între timp, Congresul a aprobat ajutoare de peste 170 de miliarde de dolari de la începutul invaziei”, notează publicația.

Un om din interior citat de presă atrage atenția că, în echipa lui Donald Trump, astfel de situații — în care emisarii speciali eclipsează diplomații de carieră — nu sunt o noutate. Totuși, întârzierea devine îngrijorătoare: calendarul avansează, iar postul-cheie rămâne neocupat.

Un singur om, o influență uriașă

Între timp, influența lui Witkoff a crescut spectaculos. Acesta a ocolit, spun sursele, protocoalele clasice ale Departamentului de Stat și a devenit principalul — dacă nu chiar singurul — canal de legătură între Washington și Kremlin. În acest demers, este sprijinit de Jared Kushner, ginerele fostului președinte Trump.

Mai mult, Witkoff ar fi avut deja opt întâlniri directe cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin — un detaliu care spune totul despre greutatea pe care o are în acest moment.

„La Moscova nu mișcă nimic fără acordul lui. În aceste condiții, de ce ar avea nevoie de un intermediar care să-i stea în cale?”, a declarat un fost diplomat familiarizat cu situația.

Surse apropiate susțin că Witkoff este mulțumit de actuala configurație de putere și că, în discuții private, și-ar fi exprimat temerea că un ambasador experimentat i-ar putea diminua accesul direct la Putin.

În timp ce culisele politicii externe americane fierb, realitatea rămâne una simplă și incomodă: fără ambasador la Moscova, diplomația SUA funcționează pe o singură linie — una informală, concentrată în mâinile unui singur om.