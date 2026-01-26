Tragedie în Grecia: Cinci persoane sunt date dispărute după un incendiu la o fabrică de alimente

Cinci persoane erau date dispărute luni, după ce un incendiu a izbucnit într-o fabrică de produse alimentare situată în apropierea orașului Trikala, în centrul Greciei, a declarat pentru Reuters un oficial al pompierilor.

Potrivit acestuia, 13 persoane se aflau în clădire în momentul izbucnirii incendiului, iar opt dintre ele au reușit să evacueze fabrica în siguranță. În prezent, autoritățile caută cele cinci persoane dispărute.

Cauza incendiului nu a fost încă stabilită. Presa locală a relatat că înainte de izbucnirea flăcărilor s-a auzit o explozie puternică, însă autoritățile nu au confirmat acest aspect.

La fața locului au intervenit aproximativ 40 de pompieri cu 13 autospeciale, care lucrează pentru a stinge flăcările și pentru a căuta eventualii supraviețuitori.

Investigațiile privind cauza incidentului sunt în desfășurare, iar autoritățile au avertizat asupra posibilității unor noi actualizări privind victimele.