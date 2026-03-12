Primul mesaj al lui Mojtaba Khamenei, după preluarea puterii: „Instrumentul blocării Strâmtorii Ormuz trebuie cu siguranță folosit în continuare”

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a transmis joi, 12 martie, primul său mesaj adresat populației. Acesta a afirmat că va menține Strâmtoarea Ormuz închisă și va continua atacurile asupra bazelor americane din regiune.

Mesajul a fost citit la televiziunea de stat, nu transmis live sau printr-o înregistrare video, ceea ce nu va liniști pe cei care caută dovezi că fiul fostului lider suprem, Ali Khamenei, este în viață, scrie The Guardian.

În mesaj, Khamenei a declarat că va cere compensații Statelor Unite pentru pagubele produse și că, dacă Washingtonul va refuza, va ordona distrugerea unor active americane echivalente cu suma pe care Iranul consideră că o datorează.

Pe fondul speculațiilor privind starea sa de sănătate după atacul asupra complexului tatălui său, primul mesaj al lui Mojtaba Khamenei, citit la televiziunea de stat, este analizat pentru indicii despre stilul său de conducere.

Considerat un lider dur, apropiat de Gardienii Revoluției, acesta a evitat să comenteze diviziunile interne și a lăudat sprijinul populației pentru regim.

„Nu trebuie să existe nicio atingere adusă unității națiunii între indivizii și grupurile care o compun, mai ales în vremuri de dificultate”, a spus el.

El a afirmat că este convins că populația dorește ca Iranul să continue pe același drum și că „instrumentul blocării Strâmtorii Ormuz trebuie cu siguranță folosit în continuare. Au fost analizate și alte fronturi unde inamicul are puțină experiență și va fi extrem de vulnerabil”.

De asemenea, el i-a lăudat pe rebelii Houthis din Yemen și pe membrii Hezbollah din Liban pentru sprijinul acordat Iranului, deși rebelii Houthi nu s-au implicat până acum direct în conflict.

Khamenei a promis că Iranul va răzbuna „sângele martirilor”, inclusiv al celor aproximativ 175 de persoane ucise într-un atac cu rachete asupra unei școli primare din Minab. O investigație preliminară a armatei americane ar fi stabilit că Washingtonul a fost responsabil pentru atac.

Noul lider suprem îndeamnă țările din Golf să „își clarifice poziția față de agresorii patriei”

Referindu-se la relațiile cu statele din Golf, după valurile zilnice de rachete și drone lansate de Teheran, Khamenei a declarat că „inamicul a stabilit treptat baze, atât militare, cât și financiare, în unele dintre aceste țări pentru a-și asigura dominația asupra regiunii”.

„În atacul recent au fost folosite unele baze militare și, în mod firesc, așa cum am avertizat clar și fără agresiune față de acele țări, am vizat doar acele baze. De acum înainte vom continua inevitabil această acțiune, deși credem în continuare în necesitatea prieteniei cu acești vecini”, a spus el.

El a îndemnat statele din Golf să „își clarifice poziția față de agresorii patriei noastre și față de ucigașii poporului nostru” și le-a recomandat să închidă cât mai curând acele baze, afirmând că promisiunea SUA de a aduce securitate și pace a fost „o minciună”.

Spre deosebire de președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, care în weekendul trecut a prezentat scuze pentru pagubele provocate statelor din Golf, Khamenei nu a oferit nicio scuză, insistând că Teheranul nu încearcă să colonizeze sau să domine regiunea.

El a spus că liderii din Golf ar avea relații mai bune cu propriile popoare și ar deveni mai prosperi dacă ar rupe legăturile cu Washingtonul.

Khamenei a afirmat că a aflat despre numirea sa din televiziune și a recunoscut că responsabilitatea este dificilă. De asemenea, a vorbit despre pierderile suferite în urma atacului americano-israelian asupra familiei sale.

„Pe lângă tatăl meu, a cărui pierdere a devenit o chestiune publică, mi-am pierdut soția iubită și loială… sora mea devotată, care s-a dedicat îngrijirii părinților noștri și care și-a primit în cele din urmă răsplata, copilul ei mic și soția altei surori… care s-au alăturat caravanei martirilor”, a spus el.

Presa de stat iraniană a anunțat însă joi că, în ciuda relatărilor anterioare, soția fostului lider suprem, Mansour Khamenei, a supraviețuit atacului. Inițial se relatase că ar fi murit în comă la două zile după lovitură.