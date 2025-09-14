Doi români au murit, iar o femeie a fost rănită, într-un grav accident rutier în Bulgaria

Un bărbat și o femeie au murit, iar o altă femeie a fost rănită într-un accident grav între două mașini românești și un camion, în Hainboaz, din Bulgaria. Accidentul a avut loc duminică, în jurul orei 16:00, între satele Vonesha Voda și Vaglevtsi din Veliko Târnovo, notează borbabg.com.

Trei mașini înmatriculate în România, circulau în coloană prin Pasajul Republicii, dar prima mașină a depășit, a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de un camion. A urmat o coliziune în lanț cu următoarele două mașini.

Potrivit sursei citate, un bărbat și o femeie au murit la fața locului, iar o altă femeie a suferit o fractură la picior. Toți trei sunt cetățeni români.

La fața locului au sosit echipe de poliție, ambulanță și pompieri. Pompierii au fost nevoiți să taie prin tablă mașinile zdrobite pentru a scoate cele trei persoane.

Drumul prin Hainboaz a fost blocat din cauza accidentului.

Mașinile au fost redirecționate prin Pasul Șipka, în timp ce vagoanele de marfă așteptau. Cauzele urmează să fie stabilite, iar în prezent se desfășoară verificări. Procedurile preliminare au fost demarate sub coordonarea Parchetului Districtual.