Video Accident groaznic în drum spre Thassos: trei oameni au murit carbonizați, după ce un TIR a intrat în două mașini

Un accident grav a avut loc luni, 18 august, luni în nordul Greciei, pe autostrada Egnatia, o șosea frecventată de turiștii români. Trei oameni au murit și alți doi au fost grav răniți.

Accidentul a avut loc în apropiere de punctul de taxare Iasmos, între oraşele Komotini şi Xanthi, luni, în jurul orei 11:00. Un camion a intrat în coliziune cu două mașini, care au luat foc imediat.

Potrivit presei din Grecia, trei dintre cei patru pasageri aflaţi într-una dintre maşini au ars de vii, în timp ce şoferul camionului şi al patrulea pasager au fost grav răniţi şi transportaţi la spitalul din Xanthi.

Şi cei patru pasageri din a doua maşină, care au suferit doar răni minore, au fost transportaţi la spital.

Focul s-a extins și la vegetația din zonă.

„Din cauza unui accident rutier pe șoseaua Egnatia Iasmos - Xanthi, toate vehiculele de pe pârâul Komotini - Xanthi sunt interzise temporar și se vor desfășura prin rețeaua națională Komotini-Porto Lagos-Xanthi. Șoferii sunt rugați să urmeze instrucțiunile autorităților de reglementare rutieră”, a transmis Poliția.

Deocamdată nu există informații oficiale privind identitatea victimelor.