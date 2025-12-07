Kavala, la un pas de Constanța: UE finanțează autostrada care va lega România de Grecia

Comisia Europeană a aprobat finanțarea unei autostrăzi strategice care va conecta România de Grecia, prin municipiul Constanța. Proiectul este considerat esențial pentru transportul de mărfuri și pentru facilitarea legăturii directe cu porturile grecești, inclusiv Salonic și Alexandroupolis.

Oficialii europeni au subliniat că această autostradă va reprezenta o rută sigură și rapidă, în conformitate cu obiectivele de infrastructură ale Uniunii pentru următoarele două decenii, relatează Euronews. Drumul de mare viteză va lega Constanța de orașul Kavala din Grecia și va facilita conectarea unor stațiuni importante de pe litoralul Bulgariei.

Potrivit unei declarații comune semnate anterior de premierii României, Bulgariei și Greciei, cele trei state își propun să dezvolte o infrastructură modernă care să susțină comerțul, turismul și mobilitatea regională. Această investiție este văzută ca un pas major în integrarea rețelelor de transport europene și în stimularea schimburilor economice în regiune.