România a cumpărat rachete franțuzești antiaeriene Manpad Mistral. Care este valoarea achiziției

Ministerul Apărării Naționale (MApN) și Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză, au semnat marți, 25 noiembrie, contractul privind achiziția sistemelor de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, portabile – MANPAD MISTRAL.

Prețul achiziției, transmite ministerul într-un comunicat, este de 625.591.000 euro, fără TVA, și include 231 de sisteme MANPAD MISTRAL, 934 de rachete MISTRAL, servicii de instruire, muniții de antrenament, documentații, un simulator și suport logistic.

„Achiziția se realizează în cadrul inițiativei «European Joint Acquisition of Mistral System», coordonată de Franța, în care România este parte, alături de alte state europene precum Belgia, Cipru, Estonia și Ungaria.

Programul «Sisteme de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, portabile – MANPAD MISTRAL» este inclus în Planul de investiții pentru industria europeană de apărare, elaborat în baza Regulamentului «Acțiunea pentru securitatea Europei – SAFE»”, adaugă MApN.

România va beneficia de 16,68 miliarde de euro prin mecanismul SAFE, conform alocărilor provizorii făcute de Comisia Europeană, reprezentând a doua sumă ca mărime dintre statele membre. Lista proiectelor trebuie transmisă la Comisie până pe 29 noiembrie.

Negocierile pentru accesarea fondurilor europene prin SAFE se apropie de finalizare, iar planurile de dotări vor fi supuse aprobării CSAT în a doua jumătate a lunii noiembrie, urmând ca acestea să fie prezentate Comisiei Europene.

Mecanismul SAFE are trei componente principale: apărare, buget și infrastructură, fiind un instrument temporar cu un buget total de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi cu dobândă redusă, pentru care 19 state membre, inclusiv România, și-au exprimat interesul.