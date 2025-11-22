Scandalul provocat de decizia ministrului Economiei, care vrea să schimbe conducerea ROMARM, principala companie de stat din industria de apărare, a trecut granițele. Într-un interviu pentru „Adevărul”, analistul militar Aurel Cazacu, care activează de peste 40 de ani în această industrie, avertizează că scandalul de la ROMARM a ajuns la urechile șefilor marile companii europene de armament, care erau oricum nemulțumiți de lipsa de predictibilitate din România. Drept urmare, partenerii străini s-ar putea gândi de acum de două ori înainte să facă afaceri cu România.

ROMARM, principala companie de stat din industria de apărare, stă pe un butoi de pulbere cu doar câteva zile înainte ca România să finalizeze și apoi să trimită Comisiei Europene planul de accesare a fondurilor europene disponibile prin SAFE. În joc sunt peste 16,6 miliarde de euro, bani europeni oferiți sub formă de împrumuturi și de care teoretic ar trebui să beneficieze România.

Problema este că pe ultima sută de metri a izbucnit scandalul de la ROMARM, după ce ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat că selecțiile pentru Consiliul de Administrație și pentru funcția de director sunt contestate pentru posibile încălcări ale legii. Ca răspuns, ROMARM a transmis un comunicat în care susține cǎ numirile s-au făcut legal și atrage atenția asupra impactului acestui scandal în negocierile cu partenerii internaționali.

„Adevărul” apelează la expertiza analistului militar Aurel Cazacu, cel care care a condus ani de zile industria de apărare a României, iar în prezent este consultant pentru companii private din industria de specialitate din țară și din străinătate,

„Ne aflăm într-un proces prin care domnul ministru al Economiei dorește o schimbare radicală la ROMARM, dorește să schimbe întreaga echipă de conducere. În fine, putea să caute un alt moment și o altă metodă, totul în așa fel încât să nu întrerupă procesul managerial în contextul în care acum e nevoie mai mult ca oricând de ROMARM pentru deciziile care sunt de luat acum în ce privește planul de accesare pentru fondurile europene disponibile prin SAFE. Directorii sunt speriați, sunt contrariați, nimeni nu știe ce se va întâmpla”, spune Cazacu.

Partenerii străini sunt din nou cu ochii pe România

Însă nu numai activitatea celei mai mari companii naționale din industria de armament riscă să fie complet perturbată tocmai când urmează ca reprezentanții Comisiei Europene să primească planul României și să decidă care dintre proiectele românești sunt eligibile de a primi finanțare. Aurel Cazacu spune că acest conflict a apărut în cel mai prost moment cu putință și că ecourile sale au ajuns deja la Bruxelles și în toată Europa.

„Va trebui acum să vedem ce se întâmplă cu planul nostru de accesare a fondurilor europene prin SAFE. Eu am primit informații de la cunoștințele mele de la Bruxelles, oameni implicați și în alte domenii, informativ, politic și diplomatic, care m-au rugat să intervin pe lângă factorii politici din România ca să nu se oprească acest program. Ei ne cer să facem proiecte nu pentru 16 miliarde și jumătate, ci să facem proiecte pe care să le trimitem la Bruxelles și prin care să acoperim 30-40 de miliarde de euro. Pentru că partenerii de la Bruxelles vor alege dintre aceste programe ceea ce li se va părea fezabil și tot ei ne vor pune în contact cu producătorii europeni care vor fi dispuși să lucreze cu noi”, mai spune expertul.

Practic, acești bani nu vor ajunge fizic în România, dar industria de apărare va beneficia de ei din plin. Asta înseamnă că economia României va avea avantaje serioase.

„Nu vor veni banii în România. Europenii vor finanța programe care se vor baza pe necesitățile României, dar care vor fi realizate de firme europene în colaborare cu firme din România. Ceea ce este foarte important de înțeles, pentru că nu se prea vorbește despre asta”, adaugă Cazacu.

Cel mai prost moment pentru un scandal

În ce privește scandalul dintre ministrul Miruță, care a sesizat deja Parchetul, DNA şi AMEPIP în privința conducerii ROMARM, și conducerea companiei, Aurel Cazacu este de părere să s-a ales cea mai proastă modalitate de rezolvare.

După ce Consiliul de Administraţie al ROMARM l-a numit pe Răzvan Marian Pîrcălăbescu în funcţia de director general încă din luna august, ministrul Economiei ar fi putut să intervină în acel moment dacă avea motive legale și să refuze să semneze numirea lui Pîrcălăbescu, consideră Aurel Cazacu.

„Eu consider că nu era acum momentul pentru un asemenea scandal. Iar dacă domnul ministru considera că numirea domnului director s-a făcut în condiții ilegale nu trebuia să semneze numirea acestuia. Adică domeniul apărării nu este un domeniu în care să se facă politică. Domeniul apărării și cel al securității României nu trebuie să se bazeze pe lupta politică dintre partide și politicieni. Apărarea României este o problemă apolitică. Este foarte important de înțeles acest lucru, dar văd că unii nu vor. Când vrei să prăpădești o entitate te apuci să o reorganizezi. Dar și dacă se alege metoda asta, corect e să faci o reorganizare în timp, dar fără să-i perturbi activitatea și să-i afectezi funcționalitatea. Și fără să panichezi oamenii. Repet, industriile de apărare, fabricile militare nu trebuie politizate. În consiliile de administrație trebuie să pui militari, să numești specialiști în domeniu, nu să numești oameni politici care nu știu despre acest domeniu, dar care când vin în consiliile de administrație ridică mâna așa cum le cere cineva din partid. Nu, acolo trebuie să fie oameni care să știe meseria”, susține el.

Cum ne autosabotăm singuri

Ecourile scandalului, coroborate cu faptul că România este binecunoscută în Occident pentru că odată cu fiecare schimbare de guvern sunt schimbate strategiile și oamenii de la conducerea companiilor din industria apărării face enorm de mult rău țării. Aurel Cazacu spune că partenerii săi din Occident au fost de fiecare dată nemulțumiți de această impredictibilitate și că de multe ori evită să facă afaceri cu ROMARM și cu alte companii de stat pentru că știu că semnarea unor contracte cu partea română nu înseamnă că acestea vor fi respectate după schimbările politice.

„Partenerii noștri externi apreciază stabilitatea, iar din acest motiv sunt mai receptivi și investesc mai mult în țările vecine decât în România. Exact același îl spun și economiștii, pentru că așa e și în industria civilă. Cât timp nu ești predictibil și nu-ți respecți angajamentele, nu vei fi căutat pentru a face afaceri. Nimeni nu vrea să aibă parteneri neserioși. Apoi, atunci când vine în România câte un membru din consiliul de administrație al unei firme din Germania, Franța și Italia, el este profesionist, nu numit politic. Și atunci el are pretenția să discute cu parteneri serioși, cu experți militari și din partea română, cu nu știu ce politruci. Deci, ceea ce spun eu e că și la noi în firmele de stat din industria militară trebuie să avem în consiliile de administrație militari, oameni care activat atât în armată, dar au activat și la Bruxelles, au activat în zonele de conflict și au sunt cunoscuți și respectați la nivel internațional, în NATO și UE”, adaugă expertul.

Vestea proastă este că există riscul ca din cauza neseoriozității și impredictibilității părții române, partenerii europeni și americani să evite să vină cu investiții serioase în România.

„Atâta timp cât știu că vorbesc și se înțeleg la un proiect cu cineva din partea română, dar a doua zi acesta e înlocuit, iar cel care vine în locul lui nu mai respectă contractul sau vrea să-l schimbe, nu putem avea pretenții de la partenerii noștri. Trebuie să oferim respect și seriozitate, dacă chiar vrem să fim la rândul nostru tratați la fel”, punctează Cazacu.

Partenerii străini au o pretenție simplă de la noi

Aurel Cazacu spune că s-a lovit personal de această problemă și că mulți parteneri străini i s-au plâns de faptul că este greu de lucrat cu România.

„Problema este așa. Oamenii mi-au spus că dacă semnăm cu actuala putere anumite documente de cooperare, diplomație și economice și vine următorul guvern, noi nu avem încredere că următorul guvern va continua acele lucruri pe care le-am semnat anul ăsta. Pentru că au semnat poate cu fostul guvern, iar actualul guvern a schimbat foaia. Și tot așa. Iar asta ne face rău cum nu vă puteți imagina. Sau credeți că degeaba preferă să investească în Polonia, în Ungaria, ba chiar și în Bulgaria mai mult decât în România? Eu, Aurel Cazacu, vă spun cu toată responsabilitatea că partenerii din europeni și americanii din NATO și firmele din Israel sunt de acord să ne oferă tehnologie, să ne ofere asistență, să investească la noi. Dar trebuie să vadă seriozitate și predictibilitate așa cum e în toată lumea civilizată, nu răfuieli politice. Pentru că oamenii ăștia chiar nu pot să ne ajute și să colborăm dacă nu pot să aibă încredere că dacă se apucă anul ăsta să facă o fabrică, viitorul guvern nu le oprește investiția. Aici e buba mare la noi, că nu există această continuitate care e la alții. Și nimeni nu o tratează”, conchide Aurel Cazacu.

Telenovela corvetelor a făcut deja de râs România

De notorietate și poate cel mai bun exemplu în acest sens a fost telenovela corvetelor destinate Forțelor Navale Române. Întreaga poveste care a discreditat România a început în 2016, când Guvernul Cioloș a dorit să atribuie direct contractul pentru corvete olandezilor de la Damen. Ulterior, odată cu venirea PSD, olandezii au pierdut contractul. Noul guvern a promis o licitație transparentă în locul unei atribuiri directe, dar au apărut suspiciuni de corupție și întreaga procedură a fost oprită. Procesul s-a reluat în 2019, iar grupul francez Naval Group a reușit să câștige licitația.

Nemulțumiți, olandezii au intentat un proces, întins pe mai mulți ani, iar Naval Group a abandonat proiectul din această cauză. În final, scandalul a dus la blocarea dotării Forțelor Navale Române, într-un moment în care Rusia e stăpâna Mării Negre și își intimidează vecinii. Evident, neseriozitatea autorităților române, indiferent de culoarea politică a guvernelor care s-au succedat, a devenit de notorietate, iar imaginea țării a avut de suferit și în această privință.

De la ce a izbucnit scandalul ROMARM

Întregul scandal de la ROMARM SA a izbucnit după ce ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat că a contestat selecțiile pentru Consiliul de Administrație și pentru funcția de director a ROMARM. El a reclamat posibile încălcări ale legii. Ca răspuns, compania a transmis un comunicat în care susține cǎ numirile s-au făcut legal și atrage atenția asupra impactului acestui scandal în negocierile cu partenerii internaționali. Cu toate acestea, în cadrul unei conferințe de presă susținute miercuri, 12 noiembrie, Miruță a susținut că selecțiile s-au desfăşurat cu încălcarea legii, motiv pentru care a fost sesizat Parchetul, dar şi DNA şi AMEPIP.

Până când justiția nu va veni cu un verdict, nu este clar care dintre cele două părți are dreptate, iar fiecare are de partea sa anumite argumente.

Partea proastă este însă că scandalul a izbucnit cu puțin mai mult de două săptămâni înainte ca de termenul până la care România trebuie să finalizeze și apoi să trimită Comisiei Europene planul de accesare a fondurilor europene disponibile prin SAFE. Astfel, dacă România nu va fi suficient de convingătoare, companiile străine vor alege și pe mai departe alte destinații, așa cum se întâmplă în cele mai multe cazuri. Țări vecine României ca Bulgaria și Ungaria, deși au teritorii și populații de două mai mici, reușesc să puncteze mult mai bine și atrag investiții cu mult mai mari, ceea ce se vede și în cifrele de afaceri și în exporturi. Astfel, exporturile Bulgariei din domeniul industriei militare au fost de 10 ori mai mari decât cele ale industriei de profil din România.

Al doilea scandal în decurs de câteva zile

În paralel, zilele aceastea România a fost divizată de un alt scandal. Intenția guvernului de reducere a bugetelor pentru cheltuielile de personal, inclusiv de la ministere precum MApN și Internele au provocat reacția experților, care au criticat vehement decizia și au avertizat că România riscă să fie mai vulnerabilă în fața unui invadator, dar și în fața infractorilor de toate felurile. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, l-a înfruntat chiar pe premierul Ilie Bolojan și a afirmat că nu acceptă reduceri de personal sau de salarii la ministerul pe care îl conduce. După ce inițial s-a vorbit de reduceri de personal și de salarii, Guvernul a dat înapoi pentru a decongestiona situația. Iar dacă premierul a declarat cu subiect și predicat că vor exista reduceri ale anvelopei salariale, noua formulă folosită de purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, este „reducerea bugetelor pentru cheltuielile de personal.” Potrivit spuselor Ioanei Dogioiu, fiecare minister va decide felul în care se va aplica măsura.

Totuși, cele două variante – reducerile unor salarii, respectiv posibile disponibilizări, rămân pe masă. A spus-o tot purtătoarea de cuvânt a Guvernului: „Sporuri se pot reduce, desigur, după cum pot fi făcute restructurări, despre asta e vorba. Dar nu va exista...”, a arătat Dogioiu, la insistențele reporterilor.