Cum s-a dat alarma după prăbușirea dronei rusești la Puiești. Un elicopter militar a ridicat resturile

Drona găsită ieri la Puiești, în județul Vaslui, s-a zdrobit de un copac, iar bucăți din ea s-au împrăștiat în gospodăria în care a căzut și în perimetrul apropiat. După ce au verificat zona bucată cu bucată, echipajele venite de la Poliție, SRI, Armată și Jandarmerie s-au retras, iar satul a revenit treptat la liniște. Deși MApN a ridicat două avioane ca să intercepteze drona, anunțul găsirii a fost făcut de un bărbat din Puiești.

Aparatul de zbor a pierdut altitudine, a lovit un copac și a căzut în curtea unui localnic, care a alertat imediat autoritățile. La fața locului au intervenit echipaje ale IPJ Vaslui, Brigada Antitero a SRI și specialiști ai Ministerului Apărării.

Mulți localnici spun că este pentru prima dată când un elicopter militar aterizează în sat, deși în urmă cu decenii Puieștiul avea un mic aerodrom, acum dispărut. Cei mai tineri privesc evenimentul cu teamă, rugându-se „să nu înceapă războiul”, de frica unei eventuale înrolări, relatează Vremea Nouă.

Operațiunea a fost intensă în gospodăria unde a căzut drona militară. O echipă specială a Armatei a fost la fața locului cu un elicopter care a aterizat la câteva sute de metri de locul impactului. Din aparat au coborât mai mulți militari mascați, cu echipamente speciale pentru investigarea și recuperarea componentelor dronei.

La intervenție s-a alăturat și un echipaj de pompieri, care a început evacuarea apei din iazul aflat lângă gospodărie, în căutarea unor posibile fragmente suplimentare ale dronei.

Atmosfera din sat a fost una tensionată. O femeie în vârstă a izbucnit în plâns, temându-se pentru cei trei fii ai săi, „toți cu armata făcută”.

Cei mai în vârstă au făcut haz de necaz, glumind cu tinerii: „Să veniți să vă dăm valizele de lemn, că acuși vă ia cu arcanul la război”.