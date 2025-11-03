Video Șantierul naval Damen Mangalia ar putea fi salvat prin mecanismul european SAFE

Statul român intenționează să sprijine șantierul naval Damen Mangalia, aflat în insolvență, cu bani proveniți dintr-un împrumut avantajos de 16,6 miliarde euro destinat înarmării, acordat prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), a declarat ministrul Economiei, Radu Miruță.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat că prin mecanismul european SAFE (Security Action for Europe), România urmărește să sprijine finanțarea sectorului naval și să salveze șantierul naval de la Mangalia.

„Suntem preocupați ca prin acest mecanism, care aduce resurse financiare pentru zona navală, să asigurăm continuitatea șantierului naval de la Mangalia”, a precizat ministrul Radu Miruță, potrivit Agerpres.

Potrivit lui Miruță, autoritățile române discută și posibilitatea de a produce pe plan local echipamente militare și armament în mai multe domenii, inclusiv naval, infanterie, arme de asalt și drone.

„Analizăm toate ofertele și cerințele operaționale primite de la Ministerul Apărării și, împreună cu Ministerul Economiei, căutăm cea mai avantajoasă soluție comercială pentru statul român”, a explicat oficialul.

România va beneficia de 16,68 miliarde de euro prin mecanismul SAFE, conform alocărilor provizorii făcute de Comisia Europeană, reprezentând a doua sumă ca mărime dintre statele membre. Lista proiectelor trebuie transmisă la Comisie până pe 29 noiembrie.

Negocierile pentru accesarea fondurilor europene prin SAFE se apropie de finalizare, iar planurile de dotări vor fi supuse aprobării CSAT în a doua jumătate a lunii noiembrie, urmând ca acestea să fie prezentate Comisiei Europene.

Mecanismul SAFE are trei componente principale: apărare, buget și infrastructură, fiind un instrument temporar cu un buget total de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi cu dobândă redusă, pentru care 19 state membre, inclusiv România, și-au exprimat interesul.