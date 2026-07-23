 Marea Britanie avertizează OSCE că atacurile Rusiei au încălcat în mod repetat spațiul aerian al României și al Republicii Moldova și riscă să ducă la o escaladare mai amplă în Europa | adevarul.ro
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Marea Britanie avertizează OSCE că atacurile Rusiei au încălcat în mod repetat spațiul aerian al României și al Republicii Moldova și riscă să ducă la o escaladare mai amplă în Europa

Război în Ucraina
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Campania aeriană a Rusiei împotriva Ucrainei a ucis cel puțin 20 de civili într-un singur atac nocturn recent, a declarat Marea Britanie în fața OSCE, adăugând că Rusia a încălcat în mod repetat spațiul aerian al NATO și al Republicii Moldova, sporind riscul unei escaladări mai ample.

Blocul de locuințe din Galavi lovit de o dronă rusească/FOTO:AFP
Blocul de locuințe din Galavi lovit de o dronă rusească/FOTO:AFP

Regatul Unit a avertizat Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) că atacurile cu rachete și drone ale Rusiei asupra Ucrainei sporesc riscul unei escaladări extinse în întreaga Europă, subliniind încălcările repetate ale spațiului aerian al statelor vecine.

Colonelul Joby Rimmer, consilier militar al Regatului Unit, a transmis acest avertisment într-o declarație adresată OSCE, publicată miercuri, 22 iulie, de Ministerul britanic de Externe, al Commonwealth-ului și Dezvoltării. Declarația a făcut referire la atacul din noaptea de 18 spre 19 iulie, când Rusia a lansat 41 de rachete și 125 de drone, ucigând cel puțin 20 de civili pe teritoriul Ucrainei, scrie kyivpost.com.

„Cea mai importantă contribuție pe care Rusia ar putea să o aducă securității europene ar fi încetarea agresiunii sale, acceptarea unui armistițiu imediat și angajarea serioasă într-un proces de pace justă și durabilă”, a declarat Rimmer.

Atacuri repetate asupra infrastructurii civile

Duminică dimineața devreme, forțele ruse au lansat aproximativ 41 de rachete balistice, inclusiv rachete Iskander-M, Zircon și S-400.

Atacurile și resturile rezultate în urma acestora au provocat incendii și distrugeri structurale în cinci sectoare ale orașului: Desneanski, Dniprovski, Șevcenkivski, Sviatoșynski și Solomianski.

„Sistemele ucrainene de apărare antiaeriană au interceptat 18 rachete și 108 drone, însă, cu toate acestea, atacurile și resturile căzute au afectat clădiri rezidențiale, un supermarket, un cămin studențesc și alte obiective de infrastructură civilă”, a spus Rimmer, condamnând ceea ce el a numit „comportamentul iresponsabil” al Rusiei.

Deși atacurile asupra civililor sunt interzise atât de legislația națională, cât și de dreptul internațional, astfel de atacuri continuă aproape zilnic, Rusia vizând în mod repetat infrastructura civilă din Ucraina.

Aceste atacuri au adâncit criza umanitară, Misiunea ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina înregistrând 293 de civili uciși și 1.990 de răniți în luna iunie 2026, cel mai ridicat bilanț lunar de la primele faze ale invaziei ruse la scară largă.

Consecvența și intensitatea acestui bilanț tot mai ridicat al victimelor civile sugerează că escaladarea nu este un episod izolat, ci mai degrabă o schimbare progresivă în amploarea atacurilor asupra zonelor populate și a infrastructurii civile, precum clădirile rezidențiale și școlile.

„Trebuie să fim clari: Ucraina nu ar trebui să fie nevoită să folosească sisteme de apărare antiaeriană pentru a proteja blocuri de locuințe, supermarketuri, spitale și școli”, a spus Rimmer, adăugând că „părțile trebuie să facă întotdeauna distincția între civili și combatanți”.

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Ofensiva Rusiei a depășit deja granițele Ucrainei în mai multe rânduri.

„Acesta nu este un risc teoretic”, a spus Rimmer, referindu-se la mai multe incidente petrecute în ultimele luni.

În noaptea de 28 spre 29 mai, o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României și a lovit un bloc de locuințe cu 10 etaje din Galați, rănind doi civili și forțând evacuarea a aproximativ 70 de locuitori.

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Republica Moldova a trecut prin incidente similare. Pe 13 iulie, o dronă de tip Shahed a intrat pe teritoriul moldovenesc și a explodat în apropierea satului Copanca, în timpul unui atac rusesc asupra sudului Ucrainei.

Deși nu au fost raportate victime, atacul a ilustrat „pericolul constant la adresa statelor vecine”, a spus Rimmer.

Risc de escaladare dincolo de granițele Ucrainei

Fiecare rachetă sau dronă rusească lansată în apropierea unei frontiere internaționale are potențialul de a declanșa o criză mai amplă, inclusiv posibile încălcări ale spațiului aerian sau decolarea de urgență a aeronavelor militare ca răspuns, a avertizat Rimmer.

„O apărare aeriană și antirachetă europeană mai puternică, precum și o supraveghere și o coordonare sporite, reprezintă, prin urmare, răspunsuri defensive și proporționale, necesare în fața unei amenințări create exclusiv de agresiunea Rusiei, și nu acte de ostilitate”, a adăugat el.

Cu toate acestea, potrivit lui Rimmer, apărarea antiaeriană nu poate rezolva singură pericolul de fond. În schimb, Rusia trebuie să respecte dreptul internațional umanitar, să prevină noi încălcări ale spațiului aerian și „să comunice prompt și onest atunci când au loc astfel de incidente”.

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Pe 12 martie, Marea Britanie transmisese o altă declarație către OSCE.

În discursul său de la Viena, James Ford, Însărcinatul cu afaceri al Regatului Unit, a declarat că agresiunea ilegală a Rusiei împotriva Ucrainei continuă să provoace suferințe imense și să alimenteze instabilitatea mult dincolo de granițele Ucrainei, în timp ce Rusia continuă să lovească sistemul energetic al țării.

El a mai subliniat actele de disperare ale Rusiei, comise fără nicio considerație pentru consecințe, inclusiv alegerea partenerilor săi în războiul din Ucraina — respectiv Coreea de Nord și Iran — precum și extinderea recrutării militare ruse dincolo de granițele proprii.

De la începutul invaziei ruse la scară largă, Coreea de Nord a devenit unul dintre cei mai importanți furnizori militari externi ai Rusiei, asigurând între 25% și 40% din necesarul de muniție de artilerie al Moscovei și trimițând peste 15.000 de soldați pe frontul rusesc. Cele două părți au semnalat o aprofundare a relațiilor militare, Moscova fiind pregătită să semneze un plan de cooperare pentru perioada 2027–2031.

Într-un raport separat, publicat pe 10 iulie, experți ai OSCE au cerut măsuri mai ferme de responsabilizare și protecție a copiilor, în contextul tratamentului aplicat de Rusia copiilor ucraineni, concluzionând că Rusia continuă să încalce dreptul internațional, inclusiv prin militarizarea și îndoctrinarea sistematică a copiilor, precum și prin transferul forțat și deportarea ilegală a acestora.

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