Marea Neagră a devenit cea mai periculoasă rută maritimă din lume. Peste 570 de nave atacate și cel puțin 40 de marinari uciși. Costul asigurărilor explodează

Marea Neagră a devenit, în 2026, cea mai periculoasă rută maritimă din lume în ceea ce privește numărul marinarilor uciși, pe fondul intensificării atacurilor asupra navelor comerciale. Riscurile se extind și în apropierea României și Bulgariei, ambele membre NATO, în timp ce costurile asigurărilor împotriva riscurilor de război îi determină pe unii armatori să evite regiunea.

Navă comercială atacată în Marea Neagră Foto: MAI

De la începutul anului, peste 570 de nave au fost atacate în Marea Neagră, iar cel puțin 40 de marinari au murit, potrivit datelor citate de Financial Times. Prin comparație, în zona strâmtorii Ormuz au fost confirmate 24 de decese.

Amploarea amenințării a crescut semnificativ în ultimele luni. Potrivit companiei de securitate maritimă Ambrey și Organizației Maritime Internaționale, aproximativ 387 de nave au fost atacate între iulie și septembrie, de peste cinci ori mai multe decât în trimestrul precedent.

În medie, au fost înregistrate peste patru atacuri pe zi.

Unele nave au fost avariate în timpul bombardamentelor asupra porturilor, în timp ce altele au fost vizate direct. Printre ținte s-au numărat petroliere, nave de marfă și vase care transportau cereale.

Rusia, responsabilă pentru majoritatea atacurilor raportate

Potrivit estimărilor Ambrey, aproximativ 90% dintre atacurile asupra navelor înregistrate în ultimele 45 de zile au fost atribuite Rusiei.

Ucraina desfășoară, la rândul său, o campanie de atacuri împotriva navelor rusești și a infrastructurii portuare.

Inițial, operațiunile ucrainene au vizat în principal navele care transportau combustibil către Crimeea ocupată de Rusia. Ulterior, aria atacurilor s-a extins către traficul maritim din apropierea strâmtorii Kerci, care leagă Marea Neagră de Marea Azov.

S-a schimbat și modul de desfășurare a atacurilor. Potrivit analiștilor din domeniul securității maritime, echipajele sunt expuse unui pericol tot mai mare, întrucât loviturile vizează din ce în ce mai des zonele în care se află marinarii.

„Anterior, Ucraina ataca instalațiile de încărcare sau scotea din funcțiune sălile mașinilor și sistemele de cârmuire. Acum, la fel ca Rusia, lovește punțile de comandă și spațiile de locuit ale navelor, ceea ce ar putea duce la creșterea numărului de victime în rândul echipajelor”, a declarat Thomas Alexa, analist senior la Ambrey.

Exporturile Ucrainei, afectate de atacurile asupra porturilor

Intensificarea atacurilor are consecințe directe asupra economiei ucrainene, afectând exporturile de cereale și alte produse agricole, dar și transportul petrolului rusesc.

În august, exporturile maritime de produse agricole ale Ucrainei au scăzut la 1,4 milioane de tone, cu aproximativ 75% sub nivelul de dinaintea războiului, potrivit datelor ministerului ucrainean responsabil de agricultură.

Pentru a limita pierderile, Ucraina încearcă să redirecționeze o parte din exporturi către porturile mai mici de pe Dunăre. Acestea sunt însă și ele vizate de atacuri rusești și nu au capacitatea de a înlocui integral infrastructura portuară de la Marea Neagră.

Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Europene, doar aproximativ 10% din exporturile ucrainene de cereale, semințe oleaginoase și produse conexe tranzitează porturile de la Marea Neagră. Restul mărfurilor sunt transportate pe calea ferată, rutieră sau fluvială.

Problemele de transport se reflectă și în veniturile agricultorilor. Veniturile mai mici din exporturi le reduc capacitatea de a cumpăra combustibil, semințe și îngrășăminte pentru următorul sezon agricol.

Asigurările maritime devin tot mai costisitoare

Riscurile de securitate au dus la creșterea costurilor pentru companiile de transport maritim.

Primele pentru asigurarea împotriva riscurilor de război pot ajunge la 15% din valoarea unei nave, potrivit informațiilor citate în materialul-sursă.

În aceste condiții, unii armatori aleg să evite Marea Neagră, ceea ce poate reduce și mai mult capacitatea de transport comercial și poate îngreuna exporturile ucrainene.

Costurile suplimentare ale asigurărilor, combinate cu riscul de avariere sau scufundare a navelor, sporesc presiunea asupra unei regiuni esențiale pentru comerțul cu cereale, produse energetice și alte mărfuri.

România și Bulgaria cer consolidarea apărării aeriene

Pericolul s-a accentuat și în apropierea statelor membre NATO de la Marea Neagră.

La jumătatea lunii octombrie, șase nave comerciale au fost atacate într-un interval de zece zile. În urma incidentelor, România și Bulgaria au solicitat aliaților din NATO consolidarea apărării antiaeriene și furnizarea unor mijloace suplimentare de combatere a dronelor.