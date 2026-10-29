 Ce scrie presa germană despre suspecții în sabotajul de la Carfil Brașov arestați în Bavaria | adevarul.ro
search
Joi, 29 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
Consilierul prezidențial Valentin Naumescu, la „Agenda Internațională”, de la ora 16.00

Ce scrie presa germană despre suspecții în sabotajul de la Carfil Brașov arestați în Bavaria

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Doi bărbați suspectați că ar fi desfășurat acțiuni de sabotaj la comanda Rusiei au fost arestați în landul german Bavaria. Aceștia ar fi implicați într-un atacul asupra unei companii din industria de apărare din Brașov și ar fi pregătit alte operațiuni de sabotaj pe teritoriul Germaniei.

Incendiu Carfil
Fabrica Carfil, după incendiu Foto: Foto: Sebastian Dan / newsbv.ro

Autoritățile germane au arestat două persoane suspectate de activități de sabotaj desfășurate în interesul Moscovei, potrivit Mediafax.

Potrivit informațiilor obținute de jurnaliștii germani Sven Röbel și Wolf Wiedmann-Schmidt, cei doi ar fi participat la un atac îndreptat împotriva unei companii românești din industria armamentului.

Obiectivul vizat se află în municipiul Brașov, iar cazul este prezentat de publicația germană Der Spiegel în contextul operațiunilor clandestine atribuite Rusiei.

Atacul din Brașov, investigat în legătură cu Rusia

Anchetatorii suspectează că operațiunea împotriva companiei românești de armament ar fi fost executată la solicitarea Rusiei.

Der Spiegel prezintă și imagini provenite de la camere de supraveghere, atribuite Serviciului Român de Informații (SRI), în care apare un presupus participant la atac, aflat pe o scară exterioară de incendiu.

Publicația germană indică faptul că obiectivul din Brașov ar fi fost ținta unei acțiuni coordonate de la Moscova.

Suspecții ar fi pregătit atacuri și în Germania

Cazul nu s-ar limita la acțiunea desfășurată pe teritoriul României.

Potrivit publicației citate, cei doi bărbați sunt suspectați că ar fi planificat și alte atacuri de sabotaj în Germania.

„Acest caz face parte dintr-o serie de acte de sabotaj în Europa, suspectate a fi dirijate de Rusia. În urmă cu doar două săptămâni, doi cetățeni turci au fost arestați la Nürtingen, în landul german Baden-Württemberg. Aceștia sunt suspectați de implicare într-un atac prin incendiere asupra unui terminal Starlink în Polonia, pe 23 septembrie. Serviciul de internet prin satelit joacă un rol crucial în efortul defensiv al Ucrainei împotriva Rusiei.

Guvernul polonez a descris incidentul drept un act de sabotaj deliberat și a indicat Moscova drept responsabilă. Potrivit informațiilor obținute de *Der Spiegel*, se presupune că cei doi bărbați au legături cu o grupare turco-kurdă cunoscută sub numele de „Daltons”. Este posibil ca membri ai acestei grupări infracționale să fi comis atacul la ordinul serviciilor de informații ruse”, scrie Der Spiegel.

Această informație ridică problema unei posibile activități transfrontaliere, în care aceleași persoane ar fi fost implicate în operațiuni împotriva unor obiective din mai multe state europene.

Ancheta vizează presupuse operațiuni desfășurate în interesul Moscovei

Arestările din Bavaria aduc în atenție dimensiunea internațională a investigației privind atacul asupra companiei de armament din Brașov.

Legătura dintre presupusa operațiune din România și planurile de sabotaj din Germania constituie un element important al informațiilor publicate de presa germană.

Cel de-al treilea suspect implicat în operațiunea de sabotaj a fost arestat în Polonia.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Fiul lui Călin Georgescu a câștigat Balonul de Aur”. O postare ironică pe TikTok, virală în rândul susținătorilor: „Așa tată, așa fiu”
digi24.ro
image
„Zici că eram într-un film”. Mărturii cutremurătoare după accidentul feroviar din Spania. Salvatorii caută restul victimelor
stirileprotv.ro
image
Elena Udrea compară tragedia feroviară din Spania cu guvernarea USR: „Viețile oamenilor nu se salvează cu like-uri”
gandul.ro
image
Mărturia unui jurnalist spaniol după tragedia feroviară. Poveștile dramatice din spatele bilanțului victimelor
mediafax.ro
image
Fiica lui Ivan Patzaichin, amenințări după ce a pierdut contractul de sute de mii de euro cu ANAD! A câștigat o avere de la statul român
fanatik.ro
image
Județele cele mai „lovite” de reforma administrativă. Regiunile istorice Ardeal și Oltenia ar pierde sute de localități
libertatea.ro
image
Ce voiau să facă la Kiev doi soldați ruși care au dezertat de pe front și s-au deghizat în civili
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Cornel Dinu a pierdut apartamentul în instanță și acum și-a scos casa la vânzare: ”'Bestia' aia îmi mai cere 30.000 de euro”
digisport.ro
image
Drama neștiută din viața lui Valerie Lungu. Dezvăluiri dureroase despre tatăl ei. „Este un om străin pentru mine”
click.ro
image
Misterul celor 700.000 de euro furați din Vama Otopeni. Cine e femeia care a venit din Dubai cu un avion privat și valize pline cu bani
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Cine sunt judecătorii de la Curtea de Apel care au decis ca Georgescu să rămână în arest preventiv
observatornews.ro
image
Apelul telefonic care schimbă scenariul morții Mădălinei Apostol! Cătălin Grozavu, mărturisiri neașteptate despre tragedie
cancan.ro
image
Înalta Curte, decizie importantă despre recalcularea pensiilor și pentru pensionarii cu grupe. Ce se schimbă?
newsweek.ro
image
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Adevărul despre distrugerea relației Săpunaru – Niță. Idolul Giuleștiului lovește, de fapt, în patronul Rapidului, Dan Șucu!
fanatik.ro
image
„La Palatul Victoria se joacă o nouă Cină cea de Taină, cu Luca Niculescu și cei 12 apostoli ai PSD” INTERVIU cu analistul politic Eusebiu Slăvitescu
ziare.com
image
A izbucnit scandalul, după ce a aflat cu cine a început o relație prietena ei! ”Nu vorbesc cu trădătoarele! Cea mai dură palmă”
digisport.ro
image
Chiftele de curcan, o idee delicioasă pentru orice masă
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată noua casă a Lorenei Șerban din Brașov. Influencerița a amenajat-o cu mult bun gust. Cireașa de pe tort e mansarda, unde și-a creat propriul cinema / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Focuri de armă lângă locuința premierului Luca Niculescu. Poliția Capitalei a intervenit de urgență
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Jack Nicholson s-a retras definitiv din actorie. Ce spune Michael Douglas despre viața legendarului de la Hollywood
click.ro
image
Drama neștiută din viața lui Valerie Lungu. Dezvăluiri dureroase despre tatăl ei. „Este un om străin pentru mine”
click.ro
image
Tragedie în Maramureș! O femeie de 45 de ani a murit după ce a fost împușcată la vânătoare
click.ro
Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Scandalul sexual de la Peleș. Domnișoarele de onoare ale Reginei Elisabeta, în centrul polemicii care a aprins Curtea
okmagazine.ro
Micheline Presle a interpretat o pe Madame de Pompadour, profimedia 1053124168 jpg
Schema de metresă versată cu care această aristocrată și-a ținut regele fermecat până la moarte! Rețeta ei era unică
okmagazine.ro
Cercetări pe malul Dunării
O reședință luxoasă, de 4.500 de metri pătrați, descoperită într-o fortăreață romană de pe malul Dunării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Andreea Popescu, dezvăluiri despre divorț, cei trei copii și neîmplinirea din căsnicie: „Nu sunt genul de femeie care ar putea să trăiască până la sfârșitul vieții neiubită”
image
Jack Nicholson s-a retras definitiv din actorie. Ce spune Michael Douglas despre viața legendarului de la Hollywood

OK! Magazine

image
Relațiile sexuale între rude au venit la pachet cu mari nenorociri asupra marilor case regale. Bolile cutremurătoare n-au întârziat s-apară