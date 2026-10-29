Ce scrie presa germană despre suspecții în sabotajul de la Carfil Brașov arestați în Bavaria

Doi bărbați suspectați că ar fi desfășurat acțiuni de sabotaj la comanda Rusiei au fost arestați în landul german Bavaria. Aceștia ar fi implicați într-un atacul asupra unei companii din industria de apărare din Brașov și ar fi pregătit alte operațiuni de sabotaj pe teritoriul Germaniei.

Fabrica Carfil, după incendiu Foto: Foto: Sebastian Dan / newsbv.ro

Autoritățile germane au arestat două persoane suspectate de activități de sabotaj desfășurate în interesul Moscovei, potrivit Mediafax.

Potrivit informațiilor obținute de jurnaliștii germani Sven Röbel și Wolf Wiedmann-Schmidt, cei doi ar fi participat la un atac îndreptat împotriva unei companii românești din industria armamentului.

Obiectivul vizat se află în municipiul Brașov, iar cazul este prezentat de publicația germană Der Spiegel în contextul operațiunilor clandestine atribuite Rusiei.

Atacul din Brașov, investigat în legătură cu Rusia

Anchetatorii suspectează că operațiunea împotriva companiei românești de armament ar fi fost executată la solicitarea Rusiei.

Der Spiegel prezintă și imagini provenite de la camere de supraveghere, atribuite Serviciului Român de Informații (SRI), în care apare un presupus participant la atac, aflat pe o scară exterioară de incendiu.

Publicația germană indică faptul că obiectivul din Brașov ar fi fost ținta unei acțiuni coordonate de la Moscova.

Suspecții ar fi pregătit atacuri și în Germania

Cazul nu s-ar limita la acțiunea desfășurată pe teritoriul României.

Potrivit publicației citate, cei doi bărbați sunt suspectați că ar fi planificat și alte atacuri de sabotaj în Germania.

„Acest caz face parte dintr-o serie de acte de sabotaj în Europa, suspectate a fi dirijate de Rusia. În urmă cu doar două săptămâni, doi cetățeni turci au fost arestați la Nürtingen, în landul german Baden-Württemberg. Aceștia sunt suspectați de implicare într-un atac prin incendiere asupra unui terminal Starlink în Polonia, pe 23 septembrie. Serviciul de internet prin satelit joacă un rol crucial în efortul defensiv al Ucrainei împotriva Rusiei.

Guvernul polonez a descris incidentul drept un act de sabotaj deliberat și a indicat Moscova drept responsabilă. Potrivit informațiilor obținute de *Der Spiegel*, se presupune că cei doi bărbați au legături cu o grupare turco-kurdă cunoscută sub numele de „Daltons”. Este posibil ca membri ai acestei grupări infracționale să fi comis atacul la ordinul serviciilor de informații ruse”, scrie Der Spiegel.

Această informație ridică problema unei posibile activități transfrontaliere, în care aceleași persoane ar fi fost implicate în operațiuni împotriva unor obiective din mai multe state europene.

Ancheta vizează presupuse operațiuni desfășurate în interesul Moscovei

Arestările din Bavaria aduc în atenție dimensiunea internațională a investigației privind atacul asupra companiei de armament din Brașov.

Legătura dintre presupusa operațiune din România și planurile de sabotaj din Germania constituie un element important al informațiilor publicate de presa germană.

Cel de-al treilea suspect implicat în operațiunea de sabotaj a fost arestat în Polonia.